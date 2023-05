Le cheval de Livré-la-Touche Rosario Baron remporte le Grand Steeple-Chase de Paris

Le suspense a duré jusqu'au bout de la course

Victoire mayennaise ce dimanche lors du Grand Steeple-Chase de Paris sur l'hippodrome d'Auteuil. Rosario Baron, le cheval élevé par le couple Jean-Yves et Lucette Baron à Livré-la-Touche a remporté cette prestigieuse course d'obstacles, la plus grande de la saison dans cette discipline.

ⓘ Publicité

L'équidé s'est imposé devant le favori Gex après avoir franchi 23 obstacles et bouclé son parcours de six kilomètres en un peu plus de 7 minutes.

Le cheval entraîné dans la Manche était monté par Johnny Charron. "Je suis heureux, c'est le plus beau jour de ma vie", a réagi au micro d'Équidia son éleveur mayennais Jean-Yves Baron.