Le Cirque du Soleil en masterclass à Avignon

Du 15 au 28 janvier, seize circassiens ont été sélectionnés pour participer à une masterclass encadrée avec des professeurs du Cirque du Soleil, venus spécialement de Montréal. Une formation qu'ils payent 52 euros. Une idée portée par Laurent Michelier, le directeur de l'ANT d'Avignon. "L'idée de cette formation, c'est aussi que les compagnies de cirque comme le Cirque du Soleil, puissent se servir de notre base de données si un jour il leur manque quelqu'un sur un spectacle."

ⓘ Publicité

Les élèves étudient trois disciplines bien spécifiques et recherchées : la planche coréenne, le tournik et le hoop diving. Ce mardi, ils s'entrainaient sur la planche coréenne. Aourell est l'une des 16 élèves sélectionnées sur 60 postulants, elle est étudiante à l'école nationale des arts du cirque.

"Là en deux jours, j'ai appris à pousser la voltigeuse avec qui je travaille depuis deux ans. Alors que je galérais, ils ont su me donner les bons conseils." André Saint-Jean est l'un des professeurs de la masterclass : "Mon travail, c'est de raffiner leur technique pour qu'ils puissent vraiment être efficaces."

Des conseils que prend précieusement Omry, étudiant lui aussi. "André Saint-Jean, c'est un peu le Jedi master de la bascule et là, on est en train de postuler pour les écoles supérieures du cirque, donc ça nous donne un petit coup de boost." Un coup de boost pour les élèves et un vivier pour les compagnies de cirque.