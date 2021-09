Le Clermontois "Lucky", premier champion de France de breaking, future discipline olympique

C'était le 28 août dernier à Aix-en-Provence. La Fédération Française de Danse, section breaking, organisait son tout premier championnat de France, sacrant un jeune clermontois de 14 ans, Lucas Pereira Freitas, alias Lucky.

"J'ai commencé le break à l'âge de 7 ans, au début je m'amusais beaucoup et j'apprenais vite", raconte le collégien, qui énumère, les yeux pétillants, les techniques de danse qu'il enchaîne. "Il y a les toprock, les mouvements debout, les footwork, en gros des passe-passes avec les jambes, les powermoove, c'est les vrilles..."

Lucas et Mickaël Pecaud, directeur artistique de la compagnie clermontoise Supreme Legacy © Radio France - Juliette Micheneau

Autant d'aspects qui font de lui un danseur complet et talentueux confirme Mickaël Pecaud, directeur artistique de la compagnie clermontoise Supreme Legacy qui entraîne Lucas depuis ses débuts et l'a également inclus dans son spectacle, "Le poids des mots". "On a une vingtaine de dates sur la saison, qu'il faut concilier avec les compétitions, et surtout l'école puisqu'il est en 3e et le brevet arrive à la fin de l'année !" En période scolaire, le garçon s'entraîne deux jours par semaines, deux heures chaque jour pendant les vacances.

Les jeux olympiques de 2024 en ligne de mire

A 14 ans, Lucas Pereira Freitas ne manque pas d'ambition. "Je voudrais gagner les plus gros battle, et si je pouvais participer aux jeux olympiques, ce serait incroyable." Car aux jeux de Paris 2024, le breaking sera pour la première fois, discipline olympique, programmée sur une scène ouverte place de la Concorde.

"Ça va donner une visibilité à notre discipline, la faire connaître au grand public", se réjouit Mike, alias Mickaël Pecaud. "Depuis deux ans, Lucas est en équipe de France, il est reconnu en tant que sportif de haut niveau par le ministère des sports", et la filière d'entraînement et de sélection est en train de se structurer d'ici 2024.