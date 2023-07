Le Clermontois Sasha Zhoya de nouveau champion de France du 110m haies

Le clermontois termine sa course en 13 secondes 01.

Il avait déjà été sacré à Caen, l'an dernier, le jour de ses 20 ans. Le Clermontois Sasha Zhoya a remporté une nouvelle fois, ce samedi, le titre de champion de France du 110m haies, en 13 secondes 01. C'est sa meilleure performance. En revanche, elle ne pourra pas être homologuée, en raison d'un vent trop fort sur la piste d'Albi.

Victoire en 13"01

Sasha Zhoya, sacré champion d'Europe Espoir il y a deux semaines, revient d'une blessure au pied. "Je voulais montrer que même avec un début de saison assez retardé, je suis toujours là. Mon but, c'est de prendre le record de France, puis du monde", confie l'athlète de 21 ans, qui s'entraîne au Clermont Auvergne Athlétisme. "Il faut que je continue les entraînements, les compétitions, et que je prenne plus d'expérience. J'ai encore beaucoup à apprendre."