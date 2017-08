Le club d'haltérophilie d'Orléans lance un appel au don

Depuis un an, le Cercle Michelet Orléans, le club d'haltérophilie initie des jeunes et des femmes du quartier de l'Argonne à cette discipline. Pour continuer ce projet, il lui manque près de 6 000€.

Il y a encore quelques mois, certains n'avaient jamais entendu parler d'haltérophilie. À présent, les plus sportifs sont capables de soulever des barres approchant les 100 kg. Depuis septembre 2016, le Cercle Michelet Orléans propose des cours d'initiation à cette discipline pour des jeunes et des femmes du quartier populaire de l'Argonne. Ils sont plus d'une centaine à en profiter.

Un projet possible grâce à une subvention de la ville d'Orléans, permettant de rémunérer les deux animateurs, Émilien et Nokéo. Mais pour cette rentrée, la subvention a été supprimée et le club pourrait être contraint de stopper ces cours d'initiation.

Un appel à la générosité des Orléanais

Les dirigeants du club et les professeurs d'haltérophilie refusent ce sort et ont décidé de lancer une opération de financement participatif sur la plateforme Ulule. Objectif : récolter au moins 6 000 euros avant la fin du mois d'août. Une somme qui sera entièrement consacrée à la rémunération des deux animateurs.

Émilien Cassonnet s’occupe particulièrement des jeunes, un travail qu'il adore et qu'il considère très important : "L'Argonne c'est une zone dite un peu 'sensible', l'idée c'est de proposer aux habitants de faire un peu de sport... Pour qu'il fasse autre chose que traîner dans la rue... Leur faire découvrir quelque chose de nouveau."

Des valeurs utiles au quotidien

Défi réussi : la plupart des participants apprécient désormais cette discipline. Et au delà de sa passion pour ce sport, Émilien transmet des valeurs qui lui sont importantes : "Le dépassement de soi, être capable de dépasser ses limites, le respect des autres... Des choses utiles au quotidien."

Avec seulement trois heures et demi de cours chacun par semaine, Émilien et Nokéo sont obligés d'avoir un autre travail en parallèle. Mais si les deux animateurs tiennent à poursuivre ce projet, ce n'est pas pour l'argent : "Si on arrêtait les cours, j'aurais l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. De m'être arrêté au milieu de quelque chose" explique Émilien.

Pour les donateurs des récompenses sont prévues en fonction de la somme... À partir de 10€ vous aurez droit à une séance d'initiation à l'haltérophilie.