Le club de judo de Gisors sur Youtube avec sa propre chaine

Qu'est ce qu'un ippon au judo ? Savez-vous qu'il y a différentes manières de se saluer avant de combattre ? Et bien pas de panique si vous ne le savez pas, Valentin Waltner vous explique tout dans ses vidéos qu'il réalise pour le compte de son club, le club de judo de Gisors. A quelques mois des Jeux Olympiques, vous pouvez (enfin) apprendre les règles de ce sport.

Garder le lien

Il troque son kimono pour enfiler son costume de Youtubeur le temps de quelques vidéos. Valentin Waltner, âgé de 20 ans est judoka au sein du club de Gisors et poursuit ses études. Il est en troisième année de licence audiovisuelle à la Sorbonne (Paris). Avec ces vidéos*, il allie donc ses deux passions, sa passion pour l'image et sa passion pour ce sport.

"Le judo est un sport extrêmement codifié. Il suit un code moral. Il y a beaucoup d'ornements autour du judo. Il faut saluer son adversaire, il y a beaucoup de respect parmi les adversaires. Ca fait partie des codes qu'il y a dans ce sport. Les règlements sont compliqués, beaucoup de règles, ce n'est pas toujours facile", explique le jeune homme de 20 ans.

Il a lancé une série de vidéos Youtube au moment du deuxième confinement, en novembre dernier pour garder un lien avec les adhérents du club. Il explique les codes de ce sport mais il le décrypte aussi. "On reprend des bases avec le commencement d'un combat, l'arrêt, la fin. Les points qu'on peut marquer en compétition parce que souvent on voit le combat s'arrêter à la télévision et on se demande ce qu'il se passe. C'est bien de savoir si le combattant a gagné, a perdu", poursuit Valentin.

"C'est bien de décrypter un combat de judo qui est diffusé à la télévision avec des termes japonais parfois difficile à comprendre", conclut le jeune judoka. Et il sait de quoi il parle. Valentin Waltner est ceinture noire de judo. Il est au club de Gisors depuis 16 ans.

*Valentin Waltner participe aussi au festival de courts-métrages, organisé par son école, Objectif Sensier.