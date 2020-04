Le club de sport de l'ASPTT du Grand Périgueux propose des activités sportives durant le confinement.

Durant la période de confinement d’avril et mai l'ASPTT du Grand Périgueux propose différentes activités et pratiques sportives à réaliser de chez soi, yoga, fitness et musculation.

Que faire de chez soi durant la période de confinement ? Le club de sport de l'ASPTT du Grand Périgueux propose quelques activité sportives à réaliser à la maison. Il suffit d'aller sur sa page Facebook et sur son site Internet.

Le Yoga est un moment privilégié de ressourcement, de détente et de bien être pouvant profiter à chaque personne. A suivre le mardi de 19h15 à 20h15 et le mercredi de 17h10 à 18h10. Se munir d'une tenue souple. Au programme :

Étirements et pratique des postures pour assouplir et tonifier le corps

Travail de tout le corps : articulations, muscles….

Respirations

Relaxation

L’ASPTT Grand Périgueux propose depuis peu le Yoga du rire. Il s’agit d’une pratique née en Inde en 1995. On a observé que les patients les plus joyeux guérissaient plus vite. Le yoga du rire s’est ensuite développé dans toutes les grandes villes de France. Cette pratique est accessible à tous en simulant le rire pour amener le rire naturel et libérer l’endorphine (l’hormone du bonheur) habituellement présente sur la pratique sportive. Ce n’est pas du yoga mais on bénéficie des mêmes effets positifs que le yoga postural en passant par d’autres chemins. Le rire a un effet positif sur le corps. On travaille les zygomatiques Séances de yoga du rire à suivre les mercredis, jeudis et vendredis de 11h à 12h.

Des séances hebdomadaires de yoga pour enfant (technique en vogue) dans le cadre du Kidsport de 11h à 12h tous les lundis.

Si vous souhaitez continuer à vous entretenir de façon efficace ? Fitness et musculation en toute simplicité à domicile : pompes, gainage, renforcement musculaire, avec échauffements et étirements complets. Un concours de gainage a été mis en place il y a quelques mois, dans un but précis : devenir le champion de gainage du club Omnisports. C’est donc le moment de mettre les sportifs au défi de tenir le plus longtemps possible en position de planche.

Anne Modest propose des activités depuis la maison - Julia Paduch

Hors période confinement, une professeure de musculation/fitness est présente à l'ASPTT du Grand Périgueux pour vous suivre et vous permettre d’évoluer positivement. Une salle riche en matériel est à votre disposition pour vous permettre de bouger et vous remettre en forme. Des cours collectifs de qualité sont assurés par une professeure sur des horaires ciblés. Section ouverte à tous les + de 18 ans. Des cours ont lieu tous les jours (du lundi au vendredi) permettant aux sportifs de s'entretenir à domicile. Une section d’activité physique adaptée pour les seniors a ouvert ses portes cette année. Elle a pour objectif de maintenir une autonomie motrice dans la vie quotidienne. Les exercices proposés simulent des situations courantes telles que franchir des obstacles ou encore se relever après une chute. L’objectif est donc de maintenir ou d’améliorer sa santé dans un cadre ludique et convivial. Les personnes de plus 60 ans sont invitées à s’entraîner à leurs rythmes. Les séances ont lieux tous les Mardi de 10h à 11h au DOJO de l’ASPTT Grand Périgueux. Boulevard Jean Moulin à Coulounieix-Chamiers 24660.

Hors confinement, l'ASPTT du Grand Périgueux est un club qui propose différentes autres sections sportives. Athlétisme, Basket, Karaté, Lutte, Tennis de table, Vélo, Volley, Loisirs créatifs, marche nordique, canisport, wexball, squash etc.

Plus d'info sur la page Facebook et sur le site Internet de l'ASPTT du Grand Périgueux.