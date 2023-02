Le club multisport du Gazélec Nice vers "une mort annoncée"

L'avenir sans le Gazélec ? Impossible à imaginer pour les bénévoles de ce club centenaire, qui représente bien plus qu'une simple association multisport dans le quartier St-Roch. "On a un rôle social dans ce quartier, pour tous les jeunes et les familles, en tout cas c'est comme ça qu'on voit notre rôle," confirme le président du club Franck Bernardi, très inquiet pour l'avenir de son club.

ⓘ Publicité

Un loyer multiplié par 10

L'inquiétude concerne le changement de local annoncé pour l'association, qui fête ses 100 ans d'existence en 2023. Les bâtiments du boulevard Pierre Sémard vont être détruit et EDF a acté la relocalisation de cette association, qui fait partie de son CE, dans un nouveau bâtiment qui va voir le jour à la place. Avec une multiplication par 10 du loyer qui passerait de 10.000 à 110.000 euros. Impossible à assumer pour les finances de cette association, déjà bien impactée par le Covid. Aujourd'hui les différentes sections sportives comptent environ 800 licenciés. Mais si aucune solution n'est trouvée d'ici l'été pour baisser ce loyer, le club pourrait cesser d'exister à la rentrée de septembre. "La crainte c'est qu'on ferme," confirmait ce jeudi matin Bastien Gasiglia, vice-président du club, sur France Bleu Azur.

Dans la foulée, avec le président, ils étaient reçus en mairie de Nice pour tenter de trouver une solution, en présence d'un représentant d'EDF. Une réunion qui a débouché sur une impasse. "L'interlocuteur d'EDF reste sur ses positions, pas question de baisser le futur loyer," raconte Franck Bernardi au sortir de cette heure d'entrevue stérile. "Il nous dit qu'il n'a pas de mandat pour négocier. On se demande donc pourquoi il était présent ce matin. En revanche la mairie est à fond derrière nous. Elle a tout intérêt à ce qu'on continue d'exister pour pouvoir aider les jeunes en difficulté dans ce quartier St-Roch."

"Il faudrait qu'on augmente le prix de nos licences de 180 à 280 euros"

La mairie de Nice a en effet promis de doubler sa subvention de 20.000 à 40.000 euros par an pour permettre d'absorber une partie de cette augmentation de loyer. Mais cela reste insuffisant. "Si on veut retrouver un budget à l'équilibre, il faudrait qu'on augmente le prix de nos licences de 180 à 280 euros par an. Ce serait vraiment injuste pour nos adhérents. Nous ce qu'on demande à EDF c'est de limiter l'augmentation au maximum. Multiplier par trois ou quatre on peut trouver des solutions. Multiplier par dix on est mort."

"On se demande si EDF n'essaye pas tout simplement de nous pousser à la fermeture. En tout cas on va tout faire pour se sauver. On a prévu de se revoir." Aujourd'hui il reste moins de dix sections du Gazélec en France. Celle de Nice est en sursis. Une centaine de bénévoles ont manifesté ce jeudi pendant la réunion devant la mairie de Nice pour montrer leur attachement à ce club centenaire. Le combat n'est pas fini.