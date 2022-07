Le CNTS de Châteauroux accueille les championnats du monde de running target

A partir du lundi 1er août, une soixantaine d'athlètes venus d'une quinzaine de pays vont s'affronter dans une discipline de tir méconnue : le running target. Le principe est simple : tirer sur une cible qui va de gauche à droite puis de droite à gauche et fait plusieurs allers/retours sur un temps chronométré. Un sport de précision dont les règles ont évolué : "avant, on tirait sur des sangliers. Mais c'est plus écologique et ludique sur des cibles" assure Ghislaine Briez, membre du comité directeur de la fédération française de tir.

Les hommes tirent à 10 ou 50 m, les femmes seulement à 10 mètres. Avec pour tous des carabines de 5 à 7 kilos. "La discipline est non olympique, elle peine donc à recruter. Avant le covid, on avait encore 150 participants aux championnats du monde. Mais là, ils seront moins nombreux" constate Ghislaine Briez.

En attendant, cette compétition va encore permettre de mettre en lumière le CNTS qui entend bien jouer un rôle central, tant dans le rayonnement des différentes disciplines de tir que dans la mise en avant de l'Indre. "Après la Coupe du Monde de para-tir, recevoir un championnat du monde comme ca, ca va amener un rayonnement international au CNTS. Ca prouve encore une fois que c'est une pièce maitresse dans le département et dans la fédération française de tir" se félicite Sébastien Lebeau, le directeur du site.

La compétition de running target dure jusqu'au 9 août. Le public peut y assister gratuitement.