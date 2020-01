Le coaching d'un sportif de haut niveau à votre portée

France

Cocorigo est né en septembre 2019, est une toute jeune entreprise bien pensée, par deux passionnés de sport, Louis Nang et Valentin Mouillefert. En clair : Les carrières des sportifs de haut niveau ne sont pas un long fleuve tranquille. Selon Louis Nang, co-fondateur de Cocorigo, près de la moitié d’entre eux, gagne moins de 500€/mois. Pour l'équipe Cocorigo, ces sportifs de haut niveau méritent bien mieux, à la hauteur de leurs performances et de leur surpassement. Cocorigo est donc un moyen de valoriser leurs expériences, leurs professionnalismes, et d'en faire profiter des particuliers.

L'idée de Cocorigo part d'un constat : Celui d'un revenu en manque d'adéquation avec le palmarès des Champions. Comme vous l'explique Louis Nang, co-fondateur de Cocorigo

De nombreux Champions rejoignent Cocorigo, parmi eux, des femmes et des hommes, citons la girondine Tonia Leccese de Saint André de Cubzac, et Championne du monde de body move. Des séances de coaching en direct et en vidéo par le vecteur Internet, qui dure entre trente minutes et une heure.

Le déroulement d'une séance coaching peut prendre entre trente minutes et une heure, selon les attentes du particulier. Des conseils en découlent, comme le précisent Louis Nang, de Cocorigo et Tonia Leccese et Championne du monde de body move

Enfin des conférences sont peu à peu mises en place dans les départements français, comme en Gironde. Là encore, il s'agit de déployer de précieux conseils auprès des particuliers, dans les écoles auprès des étudiants ou dans les entreprises. De la gestion du stress à la préparation de performer, de la motivation à la maîtrise de soi.