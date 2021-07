Le Coliseum d'Amiens redécoré aux couleurs des Jeux Olympiques de Paris 2024

Les Jeux Olympiques de Paris débutent dans un peu plus de trois ans ! Avant la cérémonie d'ouverture prévue le 26 juillet 2024, Amiens continue de se mettre en ordre de bataille. Une nouvelle étape a été franchie ce samedi 03 juillet, avec la présentation au Coliseum du projet sportif Amiens Métropole 2021-2026.

La capitale picarde trace sa feuille de route pour les 5 prochaines années avec les clubs et les ligues sportives des 39 communes de la Métropole. Les choses s’accélèrent et se concrétisent avec l'entrée du Coliseum redécorée aux couleurs du projet "Amiens se prend au jeu 2024"'. Sur toute la façade du Coliseum, on voit maintenant des grandes photos des 9 sites amiénois comme l'Aquapôle, labellisé centre de préparation aux Jeux de Paris 2024.

A l'intérieur du Coliseum, une exposition gratuite "au cœur de l'olympisme" permet dés à présent de se plonger sur l'histoire et l'origine des Jeux. 65 mètres d'exposition, répartis le long de la mezzanine, pour mieux saisir la période, avec les Jeux olympiques de Paris en perspective ! Car l'objectif reste le même comme le rappelle Bruno Guevenoux, responsable du projet "Amiens se prend au jeu 24" : "l'accueil de délégations étrangères", qui viendraient préparer les Jeux olympiques et paralympiques.

Nouvel atout charme lancé également ce samedi : la diffusion d'un film promotionnel sur Amiens, envoyé aux délégations du monde entier. "Nous voulons dire que nous sommes prêts à accueillir et accompagner ces délégations" précise Bruno Guevenoux.

Un été très sportif à Amiens !

L'heure est pour l'instant aux discussions : le président d'Amiens Métropole Alain Gest a rencontré ce vendredi l'ambassadrice d'Australie pour accueillir une équipe du pays dans la capitale picarde. Amiens place ses pions et les équipements sont déjà là, comme le rappelle Guillaume Duflot. Le vice-président d'Amiens Métropole en charge des sports veut un "élan olympique" diffusé à tous les amiénois et les habitants des communes voisines.

Un élan qui passe par la reprise intensive du sport après la crise : les équipements sportifs de la Métropole comme le Coliseum seront ouverts tout cet été. Pas de vacances ni de fermeture pour rattraper le temps perdu depuis le début de la crise sanitaire.

"Nous avons des éducateurs de très grande qualité. Et ça peut créer des émules pour Paris 2024. Avec "Amiens se prend au jeu", nous écrivons le deuxième chapitre de notre histoire : 2021-2026, avec les Jeux de Paris 2024 comme élément structurant" témoigne Guillaume Duflot.

Enjeu majeur au passage : le soutien des clubs, qui ont perdu une grande partie de leurs licenciés. Les clubs soutenus par Amiens Métropole gardent un niveau de subventions égal à celui d'avant la crise sanitaire.