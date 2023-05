Le comité olympique de Haute-Garonne déplore des JO de Paris 2024 trop parisiens et inaccessibles

Les tarifs commencent à 24 euros pour des phases éliminatoires dans les disciplines les moins en vue. Les prix des finales du 100 mètres, du basket ou de natation oscillent entre 125 et 980 euros. Pour la cérémonie d'ouverture, cela peut grimper à 2.700 euros. De quoi décourager les fans de sport qui pensaient pouvoir participer à ces Jeux Olympiques en France. Brigitte Linder la présidente du comité départemental olympique et sportif (CDOS) en Haute-Garonne. pousse un coup de gueule sur France Bleu et France 3 Occitanie.

France Bleu Occitanie : On va parler des J.O mais avant un mot sur la polémique du week-end en Ligue 1. Certains joueurs, dont des Toulousains ont refusé de porter le maillot arc-en-ciel, symbole de la lutte contre l'homophobie. Ils n'ont donc pas joué. Qu'en pensez-vous ?

Brigitte Liner : Cette attitude n'est pas normale. On est dans une société qui est en évolution. Je crois que chacun a un droit à la différence. Et actuellement, si on veut que notre société évolue, il faut que nous apprenions à vivre ensemble. Et là, je trouve que c'est inadmissible dans le sport. D'ailleurs, la ministre l'a souligné ce week-end. J'estime qu'il doit y avoir des sanctions. Quand on fait partie d'une équipe, on assume.

Les J.O de Paris 2024, on est en plein dans la billetterie. Avez-vous vous-mêmes essayé de prendre des places ?

Oui, j'ai voulu essayer la première phase. J'ai été tirée au sort dans les premières et j'avoue que quand je suis arrivée sur le site, je me suis retrouvée devant une barrière. D'abord, certaines places n'étaient déjà plus disponibles. Moi, j'ai regardé l'équitation, il n'y avait déjà plus rien à des prix accessibles. J'ai relevé que sur 32 disciplines, il y en avait 20 où il n'y avait plus de tickets. Les tarifs globalement sont très très élevés. Ce ne sont pas du tout des Jeux populaires.

Des bénévoles qui se désistent faute d'aides

Vous devez recevoir beaucoup de plaintes au standard du comité départemental ?

Ne m'en parlez pas, ça devient c'est compliqué parce qu'en fait nous, même si on est des représentants du Comité national olympique et sportif sur le territoire, on n'a pas la main sur la billetterie et les gens ne comprennent pas. Et en plus de ça, le parcours est assez compliqué. Tout le monde ne peut pas accéder à cette possibilité d'acquérir des places. Il ne reste plus que quelques places en éliminatoires avec des places à 24 euros, mais après les quarts de finale, c'est horriblement cher.

On a vu des prix officiels s'envoler à 1.000 ou plus de 2.000 euros pour certaines finales ou cérémonies. C'est ça les valeurs du sport et de l'olympisme ?

Non, pas du tout. C'était un grand bonheur d'avoir ces Jeux en France, on avait candidaté en vain en 2012. C'était un moment d'espoir, je pense, pour notre notre France de pouvoir enfin se retrouver tous ensemble autour de ces Jeux. Et là, en ce moment, nous avons le problème de la billetterie mais aussi celui des territoires. Les Jeux sont à Paris, on est très éloignés. On se sent très peu concernés par les Jeux. On a clairement tendance à nous mettre un peu de côté.

Aucune épreuve en Occitanie

Concrètement, cela se matérialise comment cette frustration ? Dans les fédérations départementales, êtes-vous privés de Jeux au final ?

Exactement. Les places sont hors de prix, et la question des transports n'est pas réglée, on n'est pas certain d'avoir assez de trains idem pour l'hébergement sur place. Je fais partie du du conseil stratégique Paris 2024 au CNOSF et nous avons eu de grands débats sur l'hébergement des bénévoles. Les jeunes qui ont veulent faire du bénévolat, Paris, doivent prendre en charge lors de leur transport, l'hébergement et ils ne seront nourris que pendant les phases de mission.

Recherchez-vous encore des bénévoles ?

Les candidatures ont été déposées. Mais je pense qu'il restera des places parce que vous avez beaucoup de gens qui sont en train de se désister".

L'Occitanie accueille plus de 80 centres de préparation labellisés comme le CREPS de Toulouse (pour les équipes de France de volley féminin, beach-volley, haltérophilie ou encore para-escrime). Mais aucune épreuve olympique n'est organisée entre le 26 juillet et le 11 août 2024 dans la région, comme c'est le cas en Bretagne, en Normandie ou dans le Grand-Est.