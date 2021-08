Le Comité Olympique et Sportif de la Loire veut "relancer la machine" des clubs de sport

France Bleu Saint-Etienne Loire : Votre réaction à la 2e médaille pour un Ligérien aux Paralympiques avec l'argent pour Loïc Vergnaud cette nuit ?

Jacques Moulard, Président du COSD de la Loire : "2 médailles d'argent c'est merveilleux. Une belle chose à la fois pour le monde du handicap mais également pour le sport de manière générale. Cela va faire du bien au regard qu'on porte sur le handisport, pour des gens qui ont eu quelques difficultés dans la vie. Ca va booster le sport après deux années de difficultés que nous avons eu dans le monde sportif. Cela va permettre à des nouveaux adeptes de venir dans les disciplines sportives".

180 000 licenciés dans notre département de la Loire. Vous espérez en avoir un peu plus d'ici quelques jours, au moment de faire le bilan ?

"Nous avons fait un pari à notre arrivée au mois de mars dernier d'atteindre 1% de licenciés supplémentaires. Donc passer à 182.000. Notre objectif dans le mois qui suit, on est plus loin."

Il y a bien entendu l'image que vont renvoyer les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Il y a aussi l'aspect financier. Au Comité départemental olympique et sportif, vous proposez une aide financière, 25 euros pour les primo-accédants. Comment ça fonctionne ?

"Le Comité olympique veut être aux côtés des comités départementaux et aux côtés des clubs. On a choisi l'aide aux primo accédants, c'est à dire que toute personne qui prend une première licence dans une discipline nouvelle pour lui, peut être aidé à hauteur de 25 euros. Il doit téléphoner au Comité olympique au 04 77 59 56 05. Nous lui remettons un bulletin de 25 euros. Il va dans sa nouvelle discipline. Les 25 euros seront déduits de sa licence et le club sera directement remboursé par le Comité départemental olympique. C'est notre manière d'aider le monde sportif, de mettre 50 000 euros et notre manière de permettre que l'activité sportive reparte dès septembre 2021."

Les sports en salle sont-ils menacés, boudés en cette rentrée ?

"Depuis un an et demi tous les sports indoor, les dojos, les salles, les piscines ont vu leur nombre de licenciés fondre comme neige au soleil. On voit des comités départementaux perdre jusqu'à 30 à 40 de leurs licences, ce qui est énorme. Notre objectif est justement de relancer la machine, d'aider les clubs et les comités par la communication par ces aides à repartir du bon pied et à retrouver des nouveaux licenciés".

Est ce qu'il y a des clubs qui sont à tel point en difficulté qu'ils mettent la clé sous la porte aujourd'hui ?

"Ceux qui sont aujourd'hui prêts à fermer la porte sont ceux qui étaient déjà en difficulté en 2019. Malheureusement, la crise a aggravé ces difficultés. Cela reste assez marginal heureusement et nous sommes à leurs cotés pour les aider..."