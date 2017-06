Le coureur de l'extrême manchois Stéphane Ruel au départ des championnats du monde des 24 heures

Une nouvelle fois, le Coutançais Stéphane Ruel va tenter de décrocher ce week-end une médaille internationale à l'occasion des championnats du monde des 24 heures à Belfast. Objectif : plus de 250 km!

"Une grande partie de la course se joue dans la tête". Stéphane Ruel sait de quoi il parle. A 51 ans, ce coureur de l'extrême s'est spécialisé dans les courses très longue distance. Du trail de l'Archange, qu'il a déjà remporté, aux courses sur route ou sur piste sur des formats de 24 heures. A Belfast, il s'élancera samedi à 13 heures pour son deuxième championnat du monde sur 24 heures. La première fois, c'était en 2015 à Turin avec un certain succès. Le Manchois membre de l'équipe de France avait décroché la 3e place européenne, et le titre continental par équipe.

24 heures sans s'arrêter, ou presque

Deux ans plus tard, sur un circuit d'1,6 km tracé dans un parc de Belfast, le coureur de La Vendelée près de Coutances s'élancera avec un objectif : finir, et si possible, dépasser les 250 kilomètres. Pour cela, il compte courir à 12 kilomètres heure de moyenne le plus longtemps possible. "Chacun a sa manière de courir. Moi j'évite de m'arrêter, je reste 24 heures en course". Le plus compliqué, c'est la monotonie. Mais en la matière, il y a pire qu'à Belfast. Stéphane Ruel s'est déjà aligné sur des courses longues distances dans des stades, enchaînant les tours sur la piste d'athlétisme. "Là, c'est vraiment dur. Il faut tenir dans la tête" précise l'athlète.

Peut-être une médaille par équipe

A Belfast, le Manchois devrait bénéficier d'une météo favorable. En l'occurence, de la fraîcheur et peut-être un peu de pluie. Des conditions qu'il affectionne plus que la chaleur qu'il avait pu rencontrer à Turin. Stéphane Ruel espère une fois encore dépasser les 250 kilomètres et s'approcher de son record de 257 km en 24 heures. Il n'a pas d'ambitions personnelles mais espère bien contribuer à rapporter une nouvelle médaille en équipe.