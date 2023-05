Le Creps de Poitiers drague les délégations étrangères en vue des JO de Paris 2024

Le Creps de Poitiers est une véritable usine à sportifs de haut niveau et tient à le faire savoir. Depuis le mois de janvier, le Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive propose via son site internet une visite virtuelle et à 306° de ses installations sportives (dojo, piscine, stade, halle basket) mais aussi salles de soins, restauration, hébergement. Il aura fallu plusieurs mois de tournage, de prises de photos et de mise en page pour proposer une immersion dans ce "mini Insep".

de belles images pour donner envie de découvrir un peu plus le site - Patrick Sitaud

Un véritable outil markéting comme le reconnait Sébastien Talon, responsable accueil et programmation au Creps de Poitiers "On voulait montrer notre bel établissement de 42 HA, mieux faire découvrir les installations, nous développer, montrer notre ancrage territorial, mais aussi le développement à l'extérieur, vers l'étranger et on a eu des retours plutôt très positifs parce que la qualité des images est juste magnifique, et le fait qu'on soit en 360° ça permet vraiment de se déplacer partout sur le site, des retours de délégations étrangères qui sont intéressées à venir préparer chez nous les JO, on en a déjà qui vont venir, et puis il y a aussi des clubs de haut niveau, mais pas que, à qui ça permet de mieux se rendre compte de l'espace que nous proposons."

la piste d'athlé du Creps de Poitiers comme si vous y étiez - Patrick Sitaud

La réalisation du projet a été confiée à Patrick Sitaud, de la société So Early " C'est une visite virtuelle enrichie, donc chacun des équipements, comprend des points d'interaction, à l'intérieur des images 360°, donc des boutons numériques sur lesquels on va cliquer et qui emmènent l'internaute vers des contenus supplémentaires, par exemple une petite pastille courte de présentation de l'équipement, mais aussi des fiches techniques sur les pratiques, les disciplines, et bien sûr les vidéos 360° permettent véritablement de s'immerger à l'intérieur des équipements et c'est extrêmement apprécié par les équipes étrangère".