Le creusois Léo Joyon sélectionné en équipe de france des jeunes pilotes d'enduro

Saint-Hilaire-la-Plaine, France

Il s'y attendait, mais pas forcément aussi tôt. Léo Joyon, 15 ans, a reçu début juillet par mail, sa première convocation en équipe de France de moto enduro. Il fait partie des 4 pilotes de moins de 16 ans qui rejoignent les 10 jeunes du Pôle espoir. Une belle récompense pour ce jeune creusois dont la famille habite à La Chassagne sur la commune de Saint-Hilaire-la-Plaine. Sa sélection vient valider une belle saison en championnat d'enduro.

A la lecture du mail, pas d'effusion de joie - pas son genre - mais une vrai satisfaction :

J'étais très surpris et très content de voir que le travail effectué au bout d'un moment commence à payer.

Le père de Léo exprime aussi "une vrai fierté pour lui". Léo travaille beaucoup et sa sélection en équipe de France est le résultat de cet engagement pour Laurent Joyon: "il fait beaucoup de sacrifice. En tant que parent on est fier parce qu'on le voit évoluer aussi bien physiquement et mentalement, dans le bon sens".

Et Léo n'est pas le seul à en faire des sacrifices, pour accompagner son épanouissement au plus haut niveau, toute la famille doit s'y mettre avoue le père : "c'est une passion très prenante pour lui, mais pour nous aussi. Le train de vie de la famille, même des grands-parents, tout est lié au sport de Léo, à la compétition. On s'organise les uns les autres par rapport à nos boulots respectifs pour pouvoir être libre pour pouvoir l'emmener sur les championnats".

Un stage à Font Romeu début août

Léo participera donc au stage organisé par la Fédération française de Motocyclisme à Font Romeu dans les Pyrénées, début août. Dans ce centre d'entrainement mythique du sport français, le creusois croisera notamment les équipes de France junior d'athlétisme et de natation.

La saison prochaine, il participera au championnat de France mais aussi, pour la première fois, au championnat d'Europe.