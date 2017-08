L'édition 2016 du célèbre rallye avait été annulée en raison de difficultés financières. Mais le Critérium sera de retour au mois d'octobre prochain.

Ca y est ! c'est officiel ! le Critérium des Cévennes renaît de ses cendres.

Le parcours de la célèbre course automobile, inscrite au calendrier du championnat de France des rallyes, a été dévoilé en partie ce lundi.

L'épreuve se déroulera les 27 et 28 octobre prochains. Elle n'avait pas pu se tenir l'année dernière. les organisateurs avaient du renoncer, la mort dans l'âme, à trois mois du départ, en raison notamment de difficultés financières. A l'époque, la décision avait profondément attristé les passionnés de rallye automobile. Et pour cause : la course réunissait chaque année des dizaines de milliers de fans. Mais c'est désormais de l'histoire ancienne. Le Critérium des Cévennes revient et il effectue même un véritable retour aux sources.

Retour sur les routes historiques du Critérium

Cette 59e édition sera Gardoise à 90% ! Le départ et l'arrivée se tiendront place de la comédie à Montpellier ; il y aura aussi une spéciale sur le circuit kartix de Brissac, près de Ganges, mais tout le reste du rallye se déroulera dans Gard. Avec un retour sur les routes historiques du Critérium, celles qui réunissaient des dizaines, des centaines de milliers de spectateurs dans les années 80 et 90 lorsque la course était à son apogée.

180 km d'épreuves chronométrées au total et des noms qui parleront forcément aux fans : St Martial, les Plantiers, la Cadière ou encore Mars. Deux de ces spéciales se dérouleront de nuit, avec cette atmosphère si particulière qui contribue tellement à la légende des rallyes automobiles.

Un retour aux sources clairement assumé par les organisateurs qui veulent également profiter de cette résurrection pour remercier au passage les communes cévenoles qui se sont mobilisées pour sauver l'épreuve. La parenthèse n'aura finalement duré qu'une année. Le Critérium est de retour pour le plus grand bonheur des passionnés.