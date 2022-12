Le Dakar dans une Peugeot 504 pour deux licenciés de l'ASA Drôme

Ils doivent parcourir plus de 6500 kilomètres en quinze jours dans des conditions dantesques, comme celles que connaissaient les participants au Dakar des premières années : François-Xavier Bourgois et Christophe d'Indy, tous les deux licenciés au club automobile de l'ASA Drôme, se sont alignés au départ du Dakar Classic, ce samedi 31 décembre, en Arabie Saoudite. L'épreuve est réservée aux véhicules sans instruments modernes à bord, eux seront au volant d'une Peugeot 504 coupé de 1975.

Christophe d'Indy, 65 ans, habitant de Beaufres, en Ardèche, dirige une écurie de voitures vintage, c'est par ce biais qu'il a rencontré François-Xavier Bourgois. L'an passé, lorsque celui-ci achète la 504 coupé en vue du Monte Carlo classique, Christophe lui dit en riant, "elle pourrait même faire le Dakar". Il le prend au mot, les voilà partis. Mais la difficulté du parcours les frappe en plein visage : ils doivent jeter l'éponge au bout d'une semaine. "La voiture était déchiquetée, c'était une catastrophe", rigole Christophe d'Indy.

"C'est beaucoup plus difficile qu'avec les voitures que vous voyez à la télévision, celles qui volent quasiment de dune en dune. nous on s'enfonce, on se casse sur les pierriers, il faut être un peu barjot pour se lancer là-dedans"

Ce sera donc la deuxième tentative pour les deux pilotes, ils en ont bavé l'année dernière, et pourtant ils recommencent, reconnaissant tous les deux avoir été ébahis devant les images du rallye Dakar en Afrique quand ils étaient enfants. "On va chercher la vraie aventure, sinon il vaut mieux faire un rallye en Normandie", ironise François-Xavier Bourgois, 55 ans et chef d'entreprise. Alors ils supportent les nuits à cinq degrés dans le désert, au milieu des vrombissements incessants du camp de base et espèrent cette fois terminer la course. "Pendant que le corps va bien, on a cette chance incroyable, alors notre message, c'est qu'il faut en profiter à fond" !