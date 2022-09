Le Décastar est de retour à Talence dans un stade flambant neuf

Après deux ans d'absence à cause de la crise sanitaire, le Décastar de Talence est de retour les 17 et 18 septembre. Même si le champion du monde Kevin Mayer, blessé, ne sera pas là, les meilleurs décathlètes de la planète s'affronteront sur un tout nouveau stade.

On sent l'odeur de la piste neuve à plusieurs centaines de mètres. Du haut de la butte, le président du Décastar admire la vue : le stade est encore vide mais il s'y voit déjà. "On entend même déjà le public et les athlètes, rigole Philippe Varela. On a très hâte de retrouver le Décastar après deux ans d'absence et dans un stade flamboyant." A cause de la crise sanitaire, le plus grand meeting spécialisé en Decathlon n'a pas pu avoir lieu pendant deux ans. Il est de retour les 17 et 18 septembre. Entre temps, de grands travaux ont été réalisés sur le stade Pierre Paul Bernard de Talence.

Une zone partenaire agrandie, des espaces de récupération sous les tribunes et deux couloirs supplémentaires sur la piste

La zone partenaire a été rénovée et agrandie, des espaces de récupération ont été créés sous les tribunes pour les athlètes et la piste compte désormais deux couloirs de plus. Ce nouveau stade est XXL. "C'est vrai qu'on avait vu les ébauches du projet il y a deux trois ans mais on avait du mal à concrétiser un si bel espace, poursuit Philippe Varela. Ca donne une grandeur à un stade déjà magnifique dans le bois."

On est tous dans les starting block pour vibrer

L'équipe peut voir les choses en plus grand avec une quarantaine d'athlètes accueillis contre une trentaine avant. Le public sera aussi chouchouter. "On va offrir un espace devant avec plus d'animations, il y aussi beaucoup plus d'espace sur les tombants du stade pour le public." Les fans se sont d'ailleurs rués sur la billetterie. l'organisateur attend 15.000 personnes dans les tribunes. "On est tous dans les starting block pour vibrer" conclut le président du Décastar.fra