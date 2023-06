Le décathlonien Kevin Mayer portera la flamme olympique à Montpellier

Elle va parcourir des milliers de kilomètres dans tout le pays, traverser plus de 65 villes-étapes et passer dans les mains de plus de 10 000 porteurs pendant plus de onze semaines. Les mystères autour de la flamme olympique se dissipent peu à peu. Dans la région, les villes de Sète , Millau et Montpellier se sont unis pour recevoir le passage de la flamme le 13 mai prochain .

ⓘ Publicité

Si son parcours exact n'est pas encore connu à Montpellier, l'un des porteurs de la flamme, lui, a été désigné ce vendredi, Il s'agit du recordman du monde de décathlon, Kevin Mayer. "C'est un énorme honneur et ça me fait plaisir" réagit le double champion du monde de sa discipline. "On va essayer de faire quelque chose de beau et de mettre des étoiles dans les yeux de jeunes. J'espère que ça va les inspirer à devenir la relève pour les olympiades suivantes, même si elles seront en France" raconte le Français" raconte-il.

Michaël Delafosse et Kévin Mayer étaient présents au jardin du Peyrou pour annoncer le passage de la flamme olympique en 2024 à Montpellier. © Radio France - Adrien Michaud

Les yeux tournés vers Paris 2024

Une fierté pour le licencié du Montpellier Athletic Méditerrannée Métropole, mais le double vice champion olympique porte déjà son regard vers l'avenir. "Après, il faut avouer, que je ne pense qu'à une chose : être dans les starting blocks au Stade de France en août 2024. Le reste, c'est un peu secondaire. Je suis un sportif et les Jeux sont à la maison, donc je veux déchirer le tartan du Stade de France, car ça va être incroyable avec un public français derrière nous" dépeint le natif d'Argenteuil.

loading

"On veut représenter le monde sportif dans son intégralité"

Kevin Mayer ne sera pas le seul à porter haut les couleurs de Montpellier. La mairie réfléchie aussi à d'autres sportifs et sportives. "Des grands sportifs, on en a beaucoup à Montpellier. Ce qui est certain, c'est qu'on veut représenter le monde du sport dans son intégralité. On veut qu'il y ait des femmes parce que le sport féminin, pour nous, c'est quelque chose qui compte énormément, mais aussi du handisport.. Il y a par exemple, Brice Morel. C'est un joueur de rugby fauteuil et s'il pouvait être disponible, ce serait magnifique" relate Hervé Martin, délégué au sport à la ville de Montpellier.

"C'est un moment magnifique de pouvoir porter la flamme. Je sais qu'ils sont amoureux de leur ville, de leur territoire. Après, évidemment, ça dépend de la disponibilité de ces gens là, ils sont focus complètement sur les J.O, mais en tout cas, tout le monde du sport sera là pour ces Jeux qui sont à la fois olympiques et paralympiques. Sans oublier évidemment qu'il y aura bien sûr des porteuses de flamme qui seront des femmes" ajoute Hervé Martin. Preuve que le passage de la flamme olympique à Montpellier sera une grande fête pour tout le monde.

loading