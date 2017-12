Le défi hors norme d'une athlète nancéeinne

Céline Astier va ce samedi soir participer à une course à pied hors-norme. La légendaire SaintéLyon. 72 kilomètres de nuit entre Saint-Etienne et Lyon. Un défi considérable pour celle qui n'a jusque là jamais fait plus qu'un marathon.

72 kilomètres : c'est exactement ce qui sépare Nancy et Epinal. Alors, vous imaginez parcourir cette distance de nuit à travers champs et chemins, et parfois sur la Nationale 57 ? Eh bien, faites-le, et vous vivrez à peu près les mêmes sensations que les 7 000 participants au SaintéLyon. Cette course mythique entre Saint-Etienne et Lyon fête cette année sa 64ème édition.

Céline Astier, 35 ans, fait partie des ces forçats de la route. Cet employé du Well And Fit, une salle de sport nancéienne, a eu le déclic " après le marathon de Paris l'an dernier. Le seul marathon à mon actif. Et malgré une souffrance certaine, j'ai eu envie d'aller plus loin, de tenter un défi physique et mental " , nous a t-elle confié, quelques heures seulement avant son départ, pour son immense défi.

Céline Astier courre samedi 2 décembre la SaintéLyon. © Radio France - Mathieu Barbier

Je crains le froid et la neige

Celine Astier se prépare depuis 3 mois. Des sorties longues, d'autres plus courtes mais plus intenses. Rien n'est laissé au hasard pour celle qui donne aussi des cours de boxe . Une vraie passionnée, on vous dit!

Pour cette course, pas question d'y aller la fleur au fusil sous peine de s’arrêter, meurtrie par le froid. " On a une lampe frontal autour de la tête, trois couches de vêtements, une poche à eau. Ce que je redoute, c'est le froid. Et la neige. Mais une SaintéLyon sans la neige, n'est pas une vraie SaintéLyon, disent les vrais trailers".

Parcourir la distance en 9 heures !

Céline a un objectif. Celui de finir la course. Celui qu'elle avoue moins, c'est de le finir avec un temps précis. "Autour de 9 heures", nous confie t-elle. Une chose est sûre, Céline Astier dormira bien dimanche soir et se projettera sur son prochain défi. "Rien de précis de défini mais pourquoi pas tenter un 100 kilomètres ", envisage-t-elle avec un large sourire . Ban et bien bon courage Céline !.