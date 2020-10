Jeux Olympiques de Paris 2024 : le département de l'Isère accueillera des sportifs en préparation

Les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris c'est dans quatre ans... Mais on s'active déjà en coulisses pour accueillir la préparation des sportifs aux différents tournois olympiques. 414 territoires ont été labellisés "Terre de Jeux 2024" sur 95 départements. Il y en a quatre chez nous en Isère.

Les athlètes du monde entier découvriront la France et ses territoires dès la fin des Jeux de Tokyo en août 2021 (reportés à cause de l'épidémie de coronavirus). Ils s'entraîneront dans des Centres de Préparation aux Jeux (CPJ). "Pour une collectivité territoriale, accueillir un CPJ contribue à l'attractivité du territoire. Pour les habitants, c'est l'opportunité de découvrir une discipline sportive, un pays, une culture et la fierté d'accueillir une délégation d'athlètes et d'accompagner sa préparation jusqu'au jour J" écrit le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 dans un communiqué.

Les sites retenus en Isère et les disciplines qui y seront préparées

Bourgoin-Jallieu : boxe, handball, judo, taekwondo et rugby à 7

Pays Voironnais : athlétisme, badminton, basketball, BMX (vélo de sport tout terrain) et triathlon

Échirolles : boxe et football

Sassenage : football

L'Isère sera d'ailleurs représentée aux Jeux de Tokyo, puisqu'une entreprise basée à Saint-Vincent-de-Mercuze, "Entre-prises", a été retenue pour concevoir les murs d'escalade, pour la première fois discipline olympique.

