Le deux-sévrien Hugo Hay en finale du 3.000 m des Championnats d' Europe en salle

Hugo Hay sait où il veut aller et s'en donne les moyens. Le deux-sévrien champion de France en titre du 3.000 m a su gérer sa course qualificative, en terminant 4ème de sa série (il y en avait 3) et en allant chercher la qualification au temps (pour la finale étaient retenus les 3 premiers de chaque série, et les 3 meilleurs temps). En levant le pied dans les derniers mètres le sociétaire du SBAC (améliore son meilleur chrono en 7'47"30). Depuis septembre, et dans une saison chaotique à cause du Covid, le bressuirais avait en tête à court terme ces championnats d'Europe en salle de Torun et plus loin dans le viseur les Jeux Olympiques.

Une éraflure sur la cuise à cause de la pointe d'un autre concurrent - Hugo Hay

Je n'ai pas eu les meilleures sensations

Juste avant une sieste bien méritée Hugo Hay s'est confié à France Bleu Poitou : "Ca n'a pas été la course la plus facile de ma saison, je n'ai pas eu les meilleures sensations, c'était peut-être un peu dû au stress mais l'essentiel était de passer en finale, parce que les qualifs c'est toujours piégeux, c'était relevé, et ensuite on sait que tout peut se jouer en finale. Je suis content car surtout à la fin j'en garde un peu sous la pédale car je savais que ça allait passer au temps donc ça ne servait à rien de se dépouiller, et puis derrière j'ai bien récupéré donc c'est top, demain tout est possible un podium comme rien du tout, de toutes façons ça ne sera pas à moi de faire la course, je serai dans une stratégie d'attente."