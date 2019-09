Le Dijonnais Alexis Miellet en route pour les mondiaux d’athlétisme

Dijon, France

Les mondiaux d'athlétisme débutent ce vendredi 27 septembre à Doha, au Qatar. Parmi les athlètes français, le Dijonnais Alexis Miellet. Âgé de 24 ans, le sociétaire du Dijon Université Club, va concourir sur le 1500 mètres, sa distance fétiche, dans laquelle il est le champion de France en titre. "Tous les objectifs que je m'étais fixés avec mon coach en début de saison ont été réalisés, c’est-à-dire battre mes records sur 800 et 1500 mètres, conserver mon titre de champion de France et me qualifier pour les championnats du monde »". Alexis Miellet espère continuer sur sa lancée avec une bonne performance aux mondiaux et au moins une qualification pour la demi-finale.

Se préparer à la chaleur du Qatar

Les athlètes vont être confrontés à des températures élevées. On prévoit entre 34 et 39° pendant ces mondiaux. Alexis Miellet va devoir s'acclimater. L’été caniculaire que nous avons traversé lui en a donné un avant-goût : « on a eu un été assez chaud donc ça a été pas mal pour se préparer. J’ai pu bénéficier d’une semaine dans le sud de la France à Saint-Raphaël au CREPS de Boulouris. Cette semaine, ça été plus frais sur Dijon, mais je pars au Qatar cinq jours avant, ce qui va me permettre de m’acclimater un petit peu ».

Un stade climatisé

Ce sera surtout compliqué pour l’échauffement, il prévoit de courir un peu moins longtemps que d’habitude, et de bien s’hydrater. Mais les épreuves, luxe suprême, se dérouleront sur la piste d’un stade climatisé, même s’il n’est pas couvert. Dans le stade il fera 23-25°, ce sera plus supportable. Il faudra juste prendre garde à ne pas tomber malade, en raison du choc thermique avec la température en dehors de la zone climatisée.

Alexis Miellet sera engagé dans les séries du 1500 mètres le 3 octobre. En espérant qu'on le retrouve en finale le 6 octobre.