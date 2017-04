Le Dijonnais Cyrille Maret en argent aux championnats d'Europe de judo

Le judoka dijonnais Cyrille Maret a échoué en finale (-100 kg) aux championnats d'Europe de Varsovie ce samedi après-midi. A 29 ans, il voulait décrocher son premier titre international.

Cyrille Maret en argent aux championnats d'Europe de judo à Varsovie. Le judoka dijonnais a échoué en finale des moins de 100 kg ce samedi après-midi contre l'Azerbaïdjanais Mammadov. A 29 ans, notre Bourguignon, médaillé de bronze en juillet dernier aux Jeux Olympiques de Rio, s'est incliné sur ippon alors qu'il visait clairement le titre. Son premier titre international... Une grosse déception pour lui : "J'avais les cartes en main pour aller chercher ce titre, se confie le judoka au micro de Jean-Pierre Bilmo. Il ne me reste plus beaucoup de temps à perdre et je me devais d'être champion d'Europe aujourd'hui, je ne le suis pas et c'est une grosses déception.Avec ce que j'ai vécu l'été dernier aux JO, j'estime que je suis le plus fort de la catégorie, mais il y a encore du travail. L'objectif ce sera clairement les championnats du monde cet été."

