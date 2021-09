Le drapeau olympique à Nantes ce jeudi

Le drapeau olympique est à Nantes ce jeudi. Il sera hissé devant la mairie de Nantes en fin de journée, à trois ans des JO de Paris 2024. Nantes, qui accueillera plusieurs rencontres du tournois de foot au stade de la Beaujoire, mais pas seulement. C'est ce qu'annonce Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux, invité de France Bleu Loire Océan.

Un moment très fort

L'arrivée de ce drapeau, "c'est un moment très fort, au lendemain des Jeux de Tokyo, de pouvoir aller sur tout le territoire français". Et donc à Nantes dont le stade de la Beaujoire accueillera plusieurs rencontre du tournois de foot, on ne sait pas encore lesquels. Il devra d'ici là être rénové. "C'est important qu'un stade historique, qui fait partie du patrimoine français pour le football accueille des matchs, et c'était important de pouvoir associer aussi cette belle ville aussi à l'organisation des Jeux."

Embarquer la génération 2024 dans plus de sport

L'ambition de Tony Estanguet, c'est que ces Jeux soient pour tous les Français. Il ira donc à l'école Ledru-Rollin, quartier Saint-Jacques. Dès à présent, les enfants vont préparer les JO. "Ça fait 100 ans qu'on a pas organisé les Jeux Olympiques d'été. Cette génération 2024, il faut vraiment qu'elle soit au cœur de l'événement. On a mis en place un programme qui consiste à faire faire aux élèves des écoles primaires 30 minutes de sport par jour. Parce qu'on s'est rendu compte que, malheureusement, 80% de ces élèves ne pratiquent pas assez d'activités physiques et sportives. Ils sont trop sédentaires. On veut embarquer cette génération 2024 dans plus de sport avec cette conviction que le sport change des vies. On voit bien dans les statistiques que quand les enfants arrivent au collège sans avoir vraiment pratiqué une activité physique, derrière, c'est très difficile pour eux de se mettre au sport".