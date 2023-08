Athlétisme : Kevin Mayer incertain pour le décathlon des Mondiaux de Budapest

Kevin Mayer ne veut prendre aucun risque en vue des JO de Paris 2024. Le champion drômois Kevin Mayer a tenu un point presse ce mardi midi à Budapest à quelques jours des premières épreuves du décathlon et il ne s'est pas montré très optimiste. "Il y a quinze jours, sur un entraînement de 400 m, dans le virage, j'ai senti mon tendon d'achille me faire mal, et à froid c'était la catastrophe, a t-il raconté. Depuis, c'est la course à la rééducation, j'ai beaucoup d'outils pour y arriver, je donne tout comme un taré, c'est un énorme challenge"

"Moins de 50% de chance de pouvoir finir le décathlon"

Kevin Mayer fait "tout ce qu'il faut pour arriver au départ du 100 m, mais à tout moment ça peut s'arrêter. On sait qu'il y a les JO de Paris l'année prochaine, et peut-être que je ne pourrai pas aller autant dans le mal que d'habitude" a souligné le double vice-champion olympique. Même si je fais la première journée, le plus dur, ce sera le 400 m et le réveil du samedi matin après le 400 mètres." Le décathlon des championnats du monde d'athlétisme à Budapest est prévu les vendredi 25 et samedi 26 août.