Le dunkerquois Barthélémy Chinenyeze rêve des JO avec l'équipe de France de volley

Barthélémy Chinenieze et les joueurs de l’équipe de France sont arrivés à Rimini fin mai et depuis, ils passent leur temps entre la salle de la compétition et leur hôtel: "On est confiné dans l'hôtel, il est interdit de sortir. Heureusement, nous avons accès à une plage privée, donc les conditions sont bonnes pour supporter cette bulle sanitaire."

Pour pimenter leur quotidien, les joueurs ont aussi aménagé l’étage de l’hôtel qui leur est réservé: "On a sorti les canapés des chambres, on a fait des achats sur le net, on a une boule disco, une petite table de ping-pong, des buts de football, un petit hélicoptère télécommandé."

Barthélémy Chinenieze et l'amour du maillot Bleu Blanc Rouge - Barthélémy Chinenieze

Une ambiance "colonie de vacances" qui n’empêche pas les bleus de performer et de garder en tête l’objectif prioritaire. Aller chercher une médaille à Tokyo reste un objectif majeur pour Barthélémy: "Pas question d'aller à Tokyo pour être spectateur. Je veux aller chercher une médaille. Le rêve va peut-être devenir réalité."

D’ici là Barthélémy sait qu’il ne doit pas relâcher la pression pendant cette Ligue Mondiale. Maintenir son niveau de performance devrait lui permettre de faire partie des 12 joueurs qui seront du voyage à Tokyo.

