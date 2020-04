Le « E-Rallye » : alternative au confinement !

Selon une étude d’Odoxa et de l’Observatoire des Territoires sur les français et le confinement parue aujourd’hui pour France Info e France Bleu, une majorité de français (66%) ont une occupation physique ou sportive de manière quotidienne. Le temps passé est en moyenne d’une ½ heure. Les activités les plus pratiquées étant la musculation, la gymnastique et le fitness. A coté de cela, il y a évidemment une multitude d’activités qui ne peuvent plus se pratiquer, crise sanitaire oblige. Les sports collectifs en tout premier lieu et les activités mécaniques, moto ou rallyes, en font partie. Alors, pour ne pas abandonner totalement sa passion, et garder les réflexes, certains ont décidé de basculer dans le virtuel et de passer du siège auto à son fauteuil de salon. D’où l’idée de l'association Corsica Sim Racing de créer un circuit de rallye virtuel. C'est une première !

Du siège baquet à la conduite sur canapé

Ceux qui sont équipés de matériel de simulation avec volant vont pouvoir retrouver le goût de l'asphalte en disputant du 17 au 19 avril la première étape de la Coupe de Corse de « E-Rallye ». Les engagements sont ouverts depuis quelques jours déjà et le succès est au rendez-vous puisqu’une centaine de pilotes insulaires sont déjà inscrits. « On savait qu’il y avait énormément d’engouement autour de ces rallyes virtuels car beaucoup de pilotes professionnels ou semi-pro préparent leur circuit souvent sur simulateur donc on s’est dit pourquoi pas et on a monté une équipe » annonce fièrement Batti Ganu, l'organisateur de ce circuit virtuel pour l'association Corsica Sim Racing. « Ca faisait longtemps que je jouais avec des gens virtuels du monde entier et son s’est dit que c’était l’occasion pour faire sortir des pilotes corses et je confirme, ils sont là et l’engouement est positif. Il y a pas mal de vrais noms du rallye corse qui se sont joints à nous ».

La finale en direct sur You Tube

L’intérêt est donc de faire se rejoindre des spécialistes du virtuel avec des pilotes qui ont déjà participé à plusieurs compétitions sur des sites spécialisés et d’autres qui jusque là n’y avaient jamais pensé. Un bon moyen de se divertir tout en se « tirant la bourre » et en gardant la main et de se retrouver entre amis tout en respectant le confinement. Même s’il s’agit d’un jeu et de virtuel, l’esprit de compétition n’est pas très loin. Comme tout bon rallye qui se respecte, il y aura plusieurs phases, plusieurs étapes et la finale sera même réalisée en direct sur You Tube.

Une belle "bourre" en perspective © Maxppp - Xavier Grimaldi

Plus d'informations sur ce circuit régional de « E-Rallye » 100% corse sur les réseaux sociaux et les publications de l'association Corsica Sim Racing