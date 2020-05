Le FISE 2020 aura bien lieu mais sous une forme inédite

Le Festival international des sports extrêmes ( FISE) de Montpellier (Hérault) aura bien lieu cette année mais sous une forme inédite. Avec la pandémie de Covid-19, il était impossible de maintenir dans sa forme classique un événement qui draine plus de 600 000 visiteurs sur les berges du Lez chaque année fin mai. Le report au mois d’août qui avait été annoncé dans un premier temps n'était plus possible car les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits au moins jusqu'en septembre. Pour faire plaisir à tous les fans et soutenir les riders qui vivent à 50 % avec l'argent des compétitions et démonstrations, les organisateurs ont donc eu l'idée de proposer une version 100% digitale du FISE.

Une compétition en ligne

"90 % des disciplines seront proposées : _BMX, skateboard, wakeboard, roller, trottinette_... On retrouvera les catégories habituelles : professionnels et amateurs, hommes et femmes et les 100 000 euros de récompenses. Le règlement précis sera dévoilé le 20 mai date initiale de la compétition. Chaque rider devra envoyer un petit film de ses exploits, une vidéo d'environ 90 secondes évaluée par le public et des juges internationaux" explique Hervé André-Benoît le fondateur du FISE.

Chaque rider va envoyer une vidéo de 60 à 90 secondes montrant ses prouesses

Hervé André-Benoît fondateur du FISE explique ce qui est prévu

Les vidéos seront diffusées sur le site du FISE et les réseaux sociaux jusqu’à la fin de l'été. Les résultats seront annoncés lors d'une émission télé sur Eurosport. Les organisateurs espèrent atteindre un total de plus de 20 millions de vues sur l'ensemble de ce FISE digital.