Le frisson du Grand Prix de France de Formule 1 pour Pierre Gasly

Normandie, France

Pour chaque pilote le Grand Prix à domicile est un rendez-vous particulier. L’occasion de mesurer sa côte de popularité, percevoir son ancrage chez les fans de sports automobiles. Les stars Hamilton et Vettel sont adulés lors des Grands Prix d’Angleterre et d’Allemagne, Verstappen est très soutenu en Belgique (course la plus proche des Pays-Bas). Ce week-end Pierre Gasly aura la lourde charge émotionnelle d’évoluer devant le public français sur le circuit du Castellet (Var). « C’est un week-end très spécial pour moi » reconnaît le pilote Red Bull.

Une tribune “Pierre Gasly”

Pour cette seconde édition du Grand Prix de France depuis son retour au calendrier, les organisateurs ont voulu soigner la fibre patriotique. Ils ont donc installé une tribune dédiée à Pierre Gasly dans l’un des plus beaux “spots” du circuit : le virage du Beausset, au bout de la ligne droite du Mistral. « Tous les fans me donneront sûrement un soutien supplémentaire. Je suis concentré et déterminé à obtenir le meilleur résultat possible, et ce serait spécial de bien faire en France » confie le Rouennais.

Pierre Gasly a des souvenirs contrastés sur le circuit varois. Une victoire dès sa première course (F4 - 2011) mais une cruelle désillusion l’an dernier, avec un Grand Prix de France terminé dès le troisième virage, victime collatérale d’un accrochage franco-français entre Esteban Ocon et Romain Grosjean. Désillusion à effacer, surtout qu’il aurait vraiment besoin d’un solide résultat après le laborieux Grand Prix du Canada, terminé à un tour du vainqueur. Pierre Gasly n’a pas encore affiché régulièrement un rythme de course au standard Red Bull, même si les épreuves en Chine, en Azerbaïdjan et à Monaco ont par moment donné des signaux encourageants.

Pour ce Grand Prix de France le Normand devrait bénéficier d’une nouvelle évolution du moteur Honda (la troisième depuis le début de la saison). Un atout supplémentaire pour enfin espérer s’inviter dans la course au podium. Et combler son public !

Programme Grand Prix de France

Vendredi : Essais libres 1 et 2

Samedi : Essais libre 3 et qualifications à partir de 15h

Dimanche : départ du Grand Prix à 15h10

