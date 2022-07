Blessé, le Girondin Pierre-Ambroise Bosse forfait pour les Mondiaux d'athlétisme

Champion du monde sur le 800 mètres en 2017, le coureur de Gujan-Mestras Pierre-Ambroise Bosse ne sera pas sur la piste des championnats du monde, ce mois de juillet à Eugene, dans l'Oregon (États-Unis). Il avait pourtant réalisé le chrono demandé par la fédération française d'athlétisme, en courant 1'44"54, le 18 juin lors du meeting de Paris. Il annonce finalement son forfait ce dimanche dans le journal L'Equipe après une blessure à l'ischio-jambier contractée la veille au meeting de Nancy.

"On a appris que j'avais en réalité une désinsertion partielle du tendon droit de l'ischio-jambier. La blessure au-dessus, c'est la désinsertion totale et ça voulait dire fin de carrière. Je ne veux pas risquer une fin de carrière sur ça", explique Bosse. "On a pris la décision de ne pas faire Eugene, ça n'aurait eu aucun sens", dit-il, mettant aussi en doute une éventuelle participation aux championnats d'Europe de Munich, qui se dérouleront ensuite du 11 au 21 août.

Le Talençais Gabriel Tual, qui avait devancé Bosse lors des derniers championnats de France, représentera donc la Gironde sur le 800 mètres. Il sera accompagnés dans l'avion par trois membres du Stade Bordelais Athlétisme : Melvin Raffin, qualifié en triple saut, ainsi que Ryan Zézé et Pablo Matéo, dans l'équipe du relais 4x100m.