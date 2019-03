Le Girondin Quentin Lafargue décroche l'or aux Mondiaux de cyclisme sur piste

Bordeaux, France

Il n'était pas passé loin en 2016 (3e) et en 2017 (2e). Cette fois, l'or est bien pour Quentin Lafargue. Le champion girondin, né à Mazères, près de Langon, a dominé l'épreuve du kilomètre aux Championnats du monde de cyclisme sur piste à Pruszkow, en Pologne. Meilleur temps des qualifications, il a remporté la finale en 1'0''029, sans trembler, et en laissant son dauphin, le Néerlandais Theo Bos, à plus de 3 dixièmes. Un autre Français, Michael d'Almeida, complète le podium.

Une semaine fructueuse pour Quentin Lafargue

Après avoir décroché l'argent dans l'épreuve de vitesse par équipe, ce mercredi, Quentin Lafargue rapporte à la délégation tricolore sa première breloque dorée dans ces Mondiaux. Pour lui aussi, c'est une grande première : à 28 ans, le triple champion du monde juniors 2008 (kilomètre, vitesse individuelle, vitesse par équipe) n'avait jamais décroché de titre mondial chez les "grands."