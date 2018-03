Revenu en Gironde le temps d'une pause dans le calendrier du circuit européen, le Bordelais, quatrième au classement français et sur une trajectoire ascendante, sera l'invité spéciale de la matinale entre 8h et 8h30.

Fils de Michel, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux, il a choisi la petite balle blanche et sa progression impressionne. A 25 ans seulement, Matthieu Pavon commence à se tailler une belle réputation sur les greens.

Lui, l'ancien amateur aux résultats sans relief, a intégré en trois ans le Top 50 européen. Sa recette : bosser, bosser et encore bosser. Doté d'un physique solide, timide mais déterminé, le Bordelais se nourrit de tous les conseils au contact des meilleurs et il apprend vite.

Objectif Top 50

Une troisième place à l'Open d'Ecosse l'été dernier, un billet pour le British Open, des places d'honneur sur les gros tournois de cet automne et une 13ème place lors de la finale à Dubai. La trajectoire du bizuth a impressionné du monde.

Mais pas l'intéressé qui s'est donné trois ans pour intégrer le Top 50 mondial. Pour y parvenir, Matthieu Pavon va d'abord devoir confirmer sur un circuit où il est plus attendu et où il aura aussi plus de pression et un nouveau statut à assumer. A l'image du récent Open d'Oman où, en tête après deux tours, le Bordelais n'a pu maintenir la cadence et aller chercher sa première victoire sur le Tour européen.