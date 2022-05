Le golfeur tarbais Victor Perez remporte l’Open des Pays-Bas

Victor Perez retrouve le sourire ! Le golfeur tarbais a remporté ce dimanche l’Open des Pays-Bas, après quatre trous de playoffs face à Ryan Fox (88e mondial). Poussé dans ses retranchements mais flamboyant putter en mains, le Bigourdan s’est montré démonstratif comme jamais sur les greens avant de savourer sa victoire. Le matin même, Victor Perez s’était élancé co-leader à l’assaut des 18 derniers trous du tournoi. Il a livré une journée toute aussi régulière que les précédentes - un score de -3 après avoir joué -5, -2 et -3 les tours précédents - jusqu’à ce retour sur le trou n°18 pour se disputer la victoire finale avec Ryan Fox.

Un ticket pour l’Open Britannique et l'US Open

Au pied du mur lors du premier trou de playoffs, il a grâce à un birdie magistral poussé son adversaire à rejouer une fois de plus le trou. Idem la deuxième fois, après avoir trouvé le bunker puis manqué son approche, le Bigourdan a malgré tout sauvé le par, essentiel pour sa survie. À la troisième occasion, Victor Perez a à nouveau sauvé sa tête grâce à un putt de 8 mètres conduisant les deux joueurs à retourner disputer le trou n°17. Une fois de plus, c’est avec son putter que le Tarbais a fait la différence, un birdie longue distance une fois de plus auquel n’a pas su répondre son adversaire.

Il s’agit pour le Tarbais de sa deuxième victoire sur le DP World Tour (ex-Tour Européen), après celle décroché au Alfred Dunhill Links Championship en 2019. Cette victoire confirme le regain de forme de celui qui a perdu ces dernières semaines la position de n°1 français qu’il va néanmoins retrouver avec ce succès. Victor Perez, à la peine la saison dernière, après avoir manqué pour pas grand chose une participation à la Ryder Cup remonte la pente, et s’assure avec cette victoire de disputer l’Open Britannique dans quelques semaines, et l’US Open, de quoi continuer à se rapprocher des sommets.