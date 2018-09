Normandie, France

Champion de l’Union européenne, Maxime Beaussire attendait d’avoir sa chance pour disputer le titre EBU (European Boxing Union). Et c’est finalement dès ce samedi qu’il va combattre pour la plus prestigieuse des ceintures continentales dans la catégorie des super-welters (-70kg). L’histoire s’est accélérée lorsque Zakaria Attou, le franco-marocain prévu pour ce combat, s’est sérieusement blessé la semaine dernière. Un coup de fil à l’entourage de Beaussire sur le thème « êtes-vous prêt ? ». Le boxeur normand a dit banco….. après une petite réflexion « Je n’ai pas hésité longtemps mais j’ai quand même eu quelques doutes. J’en ai parlé avec mon coach et mon préparateur physique puis avec ma famille. Enfin je me suis isolé pour me poser les bonnes questions. Si ça se présente ce n’est peut-être pas un hasard » estime le boxeur qui a d’ailleurs relevé que le destin lui offre cette opportunité le jour de la fête des Normands (29 septembre). « Et c’est peut-être un signe ! » souligne le boxeur fier de ses couleurs natales. Beaussire a donc accéléré le rythme de sa préparation (sa rentrée n’était programmée que le 3 novembre). « Je serai à 100 %.... en tout cas dans la tête ! » sourit le natif de Saint-Lô.

Maxime Beaussire à l'entraînement avant d'aller défier l'espagnol Sergio Garcia © Radio France - Didier Charpin

Contre un adversaire invaincu.

Maxime Beaussire a pris l’avion mercredi, pour rejoindre l’Espagne et la ville de Torrelavega où aura lieu le combat. C’est dans cette cité proche de Bilbao qu’il va défier le basque Sergio Garcia, boxeur au parcours aussi linéaire qu'irréprochable : 27 victoires en autant de combats (Beaussire n’en a perdu qu’un dans sa carrière. Contre….. Attou celui qu’il va remplacer !). Un adversaire au pedigree impressionnant que son staff décortique sur vidéo pour préparer au mieux le duel. « Mais c’est vrai aussi pour l'Espagnol » précise Frank Nicotra, l’entraîneur de Maxime Beaussire. « Garcia s’était préparé pendant deux mois pour affronter un boxeur. Et là il aura face à lui quelqu’un de très différent ! Des deux c’est lui qui aura la pression » dédramatise le coach de « Max le Conquérant ».

L'Espagnol aura quand même l'avantage de disputer cette ceinture européenne à domicile avec le soutien du public. A l'inverse de Beaussire qui n'a jamais combattu au-delà des frontières françaises. Le Normand montera sur le ring vers 22 heures ce samedi 29 septembre.