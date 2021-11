Orléans accueille le Grand Prix de Sabre jusqu'à samedi

Le monde de l'escrime aura les yeux tournés vers Orléans (Loiret) jusqu'à samedi 13 novembre 2021. Le Grand Prix de Sabre se déroule jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 novembre 2021 à Orléans. C'est le premier grand rendez-vous depuis les Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier.

Les hommes au rendez-vous

Nouveauté cette année, les hommes seront également en piste. Une première depuis les années 90. Patricia Reguigne, présidente du Cercle d'escrime Orléanais depuis un an, explique l'organisation de ce Grand Prix. "C'est une organisation exceptionnelle pour cette année car il devait y avoir une coupe du monde pour les hommes à Alger mais les conditions sanitaires ont eu raison de cette compétition. La Fédération Internationale nous a donc demandé de transformer notre Coupe du Monde féminine en Grand Prix femmes et hommes."

Un énorme show à Orléans

Parmi les compétitrices, il y aura les deux orléanaises médaillées olympiques, licenciées à Orléans : Cécila Berder, vice-championne olympique, et Manon Brunet (médaille de bronze en sabre en individuel). Pour Manon Brunet, victorieuse de ce Grand Prix en 2016 à Orléans, c'est un rendez-vous à domicile très attendu. "Je suis très heureuse de pouvoir tirer à Orléans parce qu'il y a un énorme show et que la compétition est très bien organisée. Ca nous permet de montrer à la France entière ce qu'on fait. Maintenant, je suis vraiment à la maison car même si ça fait un petit moment que je suis au club d'Orléans, je n'habitais pas ici. Aujourd'hui c'est le cas. Mais il ne faut pas oublier que c'est une compétition comme toutes les autres, donc il faudra donner le meilleur de soi."

Manon Brunet, médaillée olympique à Tokyo © Radio France - Julien Frenoy

On était un peu envieux

Pour Bolade Apithy, présent aux Jeux Olympiques de Tokyo et marié depuis cette année à Manon Brunet, ce sera une compétition à domicile. Il espère voir le public en nombre pour encourager les français. "Pour nous c'est une très belle expérience parce que personnellement ma dernière Coupe du monde en France c'était en 2003 à Nancy. Tous les ans on voit les filles profiter de ce spectacle, de ce show et on était un peu envieux. Etre à domicile c'est toujours plaisant parce qu'on s'entraine là tous les jours, les gens nous connaissent. Ca donne envie d'aller à la compétition et de faire le mieux possible."