Le grand retour du Jurassien Jason Lamy Chappuis en combiné nordique

Deux ans après l'arrêt de sa carrière sportive, le Jurassien Jason Lamy Chappuis va reprendre la compétition l'hiver prochain en vue des JO 2018 en Corée du Sud. Le retour du champion olympique 2010 de combiné nordique était évoqué depuis plusieurs semaines. Il est confirmé, selon L'Equipe.

France Bleu Besançon l’évoquait il y a un mois, le 31 mars… C'est maintenant confirmé ! Jason Lamy Chappuis fera bien son grand retour en combiné nordique l’hiver prochain, celui des JO 2018 en Corée du Sud...

La rumeur de son ’’come back’’ avait enflé encore un peu plus à l’époque, au moment de faire le point sur sa reconversion – ses longues études de pilote de ligne (en Angleterre) – deux ans jour pour après avoir raccroché ses skis, le 29 mars 2015...

François Braud évoque le possible retour de Jason Lamy Chappuis, le 31 mars 2017, sur France Bleu Besançon Partager le son sur : Copier

Son fidèle pote du Haut-Doubs et de l'équipe de France de combiné nordique, François Braud (encore médaillé aux Mondiaux 2017) par exemple, ne nous avait pas confirmé l'info, mais il ne l'avait pas non plus démentie... Il précisait notamment que Jason Lamy Chappuis récupérerait sans doute très rapidement ses excellentes sensations sur le tremplin de saut à skis, puisqu'il avait conservé la ligne en continuant à s'entretenir physiquement pendant ces deux années loin du sport de haut-niveau.

La photo des 11 médailles mondiales de Jason Lamy Chappuis, sur son portable, le 19 mars 2015 lors de son jubilé... © Radio France - Julien Laurent

Jason Lamy Chappuis revient pour une quatrième participation aux JO

Et si pour l'heure, c'est toujours ’’silence radio’’ du côté de Jason Lamy Chappuis et de la Fédération Française de Ski, la confirmation du fameux retour du champion olympique 2010 est malgré tout acquise.

Selon le journal L’Equipe : le nom du Franc-Comtois figure sur la liste des équipes de France pour le prochain hiver olympique ; une liste qui doit être dévoilée officiellement en cette fin de semaine par les patrons du ski français...

Jason Lamy Chappuis, qui fêtera ses 31 ans le 9 septembre, s'apprête ainsi à disputer la quatrième Olympiade de sa carrière en février 2018, en Corée du Sud.

Les raison du retour possible de Jason Lamy Chappuis, sur France Bleu Besançon le 31 mars 2017 Partager le son sur : Copier

Le Jurassien possède un des plus grands palmarès du sport français et de sa discipline, avec notamment un total de 11 médailles (dont 6 en Or) aux JO et aux championnats du monde de combiné nordique.