Le groupe officiel du tournoi Roland Garros est lavallois

Les choses sérieuses commencent à Roland-Garros. Le premier tour des tournois féminin et masculin débute demain, dimanche 28 mai. Et comme depuis l'édition 2014, la mythique compétition de tennis sera rythmée au son d'un groupe lavallois : Les Fils Canouches. Un reportage de Johan Bescond.

" Novak Djokovic était en train de jouer sa demi-finale. Une personne en charge de l'organisation est venue nous voir pour nous dire de jouer moins fort. Apparemment, on faisait trop de bruit ! " rigole Xavier Margogne, le guitariste de cette formation de jazz manouche originaire de Laval. Depuis 3 ans maintenant, Les Fils Canouches animent les allées qui mènent aux courts du célèbre tournoi de tennis. Cette année encore, les organisateurs leur ont renouvelé leur confiance pour distraire les fans entre les rencontres de leurs idoles.

"On a carte blanche dans les allées de Roland-Garros. On anime toute la partie extérieure mais sans faire trop de bruit car il y a les plateaux de télévision et des matchs un peu partout. Et une clarinette et un accordéon, ça envoie du bois ! " sourit-il, avant de poursuivre : " On repère les endroits où les spectateurs s'arrêtent manger et puis on joue un ou deux morceaux. En général, les gens ne restent pas plus de trente minutes car ensuite, ils retournent voir les matchs ".

C'est la quatrième fois que le groupe se produit durant la compétition. Un réel plaisir pour le musicien, qui ne manque pas d'anecdotes : " Un jour, Gustavo Kuerten (ancien joueur brésilien, triple-vainqueur du tournoi) est venu nous dire qu'il trouvait notre musique cool, il était très sympa. On s'amuse à lister les célébrités que l'on croise. Nelson Montfort était également venu rigoler avec nous et prendre des selfies. Coté Tennis, c'est Nicolas Mahut qui m'a marqué. Il jouait contre l'autrichien Dominic Thiem. C'était un match très serré et le public était à fond derrière le français. On ne vit pas les émotions de la même manière dans les gradins que derrière sa télé. C'était un super moment. "

Pendant les deux prochaines semaines, entre deux matchs, les supporters venus du monde entier pourront donc profiter d'un swing 100% mayennais. Après le tournoi, Les Fils Canouches partiront en tournée à travers toute la France. La sortie de leur quatrième album est prévue pour la fin du mois d'octobre.

En attendant, vous pourrez les voir en live à l'occasion du Festival Les Chaînons manquants, organisé à Laval, en septembre prochain.