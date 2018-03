Samedi soir, l'agglomération bordelaise et notamment le centre-ville de Bordeaux seront fortement impactés par la 4ème édition du marathon. Voici tout ce qu'il faut savoir pour organiser vos déplacements.

A 20h samedi, au niveau de Palais de la Bourse, ils seront 18 000 à prendre le départ d'une des trois courses au programme. Marathon, semi-marathon ou relais, le long ruban va sillonner les quais, le cœur de Bordeaux mais aussi Talence, Pessac et Mérignac. En conséquence, la circulation automobile, le stationnement et le réseau TBM seront impactés.

Les parcours

Celui du marathon ressemblera trait pour trait à celui de 2017 avec un passage sur la rive droite et la traversée du pont de pierre. Ensuite, les coureurs prendront la direction de Talence, traverseront quelques vignobles de l'agglomération avant de revenir vers Bordeaux. Du changement en revanche sur le semi-marathon. Si la double boucle entre le pont Chaban et le pont de pierre est conservée, les participants iront traîner leurs baskets du côté de la Cité du Vin et des Bassins à flot.

La circulation automobile

C'est clairement le mode de transport à éviter avec des interdictions sur les quais dès ce vendredi soir. Concernant le stationnement, si les parc-relais sont ouverts, de nombreux parkings publics situés à proximité du parcours ne seront pas accessibles, que ce soit pour y entrer ou en sortir. Ci-dessous le détail des voies et accès fermés à toute circulation.

Vendredi 23 mars à partir de 22h00

Fermeture des quais à Bordeaux : fermeture des voies de circulation du Quai Richelieu (Porte de Bourgogne) à la rue Ferrère.

Réouverture le dimanche 25 mars 14h00.

Samedi 24 mars

BORDEAUX

Secteur hypercentre interdit à toute circulation de 19h30 à 3h00

Cours Victor Hugo / rue de Cursol

Cours d’Albret / place Gambetta

Cours de l’Intendance / XXX Juillet

Hémicycle / Allée de Bristol et Quais jusqu’à la Porte de Bourgogne

Cours Victor-Hugo de 19h30 à 22h30

Rue Ferrère > Place Stalingrad (y compris les contre-allées) de 19h30 à 00h00

Cours du Médoc > Cité du Vin de 20h00 à 00h00

Cours St Louis > Cours de Verdun de 20h00 à 02h30

Rue Georges Bonnac > Rue du Jardin Public de 19h45 à 02h00

Allées de Tourny > Cours Georges Clémenceau > Cours d’Albret de 19h30 à 01h30

Barrière St Genès > Rue du Cdt Arnould de 20h45 à 01h30

Rue Mouneyra > Av. Jean Cordier de 20h00 à 23h00

Les restrictions de circulation pour la journée du 24 mars - @BordeauxMétropole

TALENCE

Av. de la Mission Haut-Brion > Barrière St Genès de 20h45 à 01h00

avec fermeture anticipée du Cours Gambetta dans le sens Bordeaux > Talence dès 20h30

PESSAC

Av. du Pont de l’Orient > Av. Jean Jaurès de 20h30 à 00h15

MÉRIGNAC

Av. Jean Cordier > Av. Bon Air de 20h00 à 23h30

Le réseau TBM

Si les lignes de tram seront en service toute la nuit de samedi à dimanche, elles seront coupées dès 18h30 sur certains tronçons.

Le détails des pertubations sur les lignes A, B et C du tram. - @TBM

Tram A

De 19h à 3h30*, entre Mériadeck et Stalingrad

Tram B

De 19h30 à 23h30, entre Berges de la Garonne et Quinconces

De 19h à 3h30*, entre Quinconces et Saint-Nicolas

Station Roustaing non desservie entre 21h et 1h

Tram C

De 18h30 à 3h30*, entre Gare Saint-Jean et Quinconces

De 20h à 3h30*, entre Quinconces et Grand Parc

Enfin, sur le réseau des bus, 31 lignes seront impactées. Retrouvez le détail sur www.infostbm.com