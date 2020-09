Le haut-saônois Vincent Luis conserve son titre de champion du monde de triathlon

Vincent Luis monte une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium. Le haut-saônois conserve son titre de champion du monde de triathlon, ce samedi, au terme d'une course organisée cette année, à Hambourg en Allemagne. Le triathlète a dominé le reste de ses concurrents au terme d'une course réduite à 750 mètres de natation, 18,9 km de vélo et de 5 km de course à pied.

Le triathlète conserve donc sa couronne mondiale, un an après l'avoir remportée à Lausanne, en Suisse. Et il était plutôt confiant la veille de la course : "Je sais que je suis au niveau pour gagner dans les trois disciplines", déclarait Vincent Luis malgré une épreuve modifiée à cause de l'épidémie de coronavirus.

Le franc-comtois n'est pas le seul français sur le podium puisque le jeune Léo Bergère (24 ans), termine troisième de l'épreuve.