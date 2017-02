Le Havre | Boxe : Amina Zidani, en route vers un nouveau sacre

Le Havre accueille les finales du championnat de France de boxe féminine, ce samedi 11 février 2017, au Magic Mirrors. Aux commandes de l'événement : la Don't Panik Team. Et parmi les engagées, la jeune havraise Amina Zidani, en route vers un nouveau titre.

C'est une grande première au Havre : la ville accueil ce samedi les finales du championnat de France de boxe féminine 2017. Un événement majeur organisé par la Don't Panik Team, club fondé par le rappeur Médine. Au total : sept combats, au Magic Mirrors. Et parmi les boxeuses engagées : la jeune havraise Amina Zidani, 23 ans, licenciée à la Don't Panik Team. Sacrée championne de France chez les moins de 64kg l'an dernier, Amina espère cette fois décrocher le titre chez les moins de 60kg.

Reportage de Bertrand Queneutte, pour France Bleu Normandie :

Sans pression

Comme le clan qui l'entoure, Amina est sûre d'elle. Déterminée. Sa préparation, c'est une fois encore la famille Zaouiche qui l'a gérée de A à Z. Comme pour son premier titre, en 2016, acquis à Aubervilliers. Abdel, son entraîneur, s'est occupé de la faire travailler physiquement et techniquement. Il affirme qu'Amina est prête comme jamais. Nahim et Médine, ses deux fils, ont quant à eux gérer l'aspect mental de la championne. C'est donc dans une forme olympique et sans pression que la jeune femme s'apprête à monter sur le ring. Elle est au micro de Bertrand Queneutte :

Amina Zidani : "Je suis chez moi, rien ne peut m'arriver"

Au régime

A la demande de la Fédération Française de Boxe, Amina Zidani a changé de catégorie au cours des derniers mois. Chez les moins de 64kg l'an dernier, elle boxe désormais un étage en dessous, chez les moins de 60kg. Il lui a donc fallu réduire les portions et modifier son alimentation. Un sacrifice de plus, mais qu'elle n'a pas eu de mal à accepter.

Le Havre accueille pour la première fois les finales du championnat de France de boxe féminine - @ Don't Panik Team

Un véritable show

Alors qu'elle a vu le jour il y a seulement six ans, la Don't Panik Team peut être fière d'elle. En un temps record, le club - qui compte quelques 70 licenciés - est parvenu à décrocher un titre national et à organiser pour la première fois en Seine-Maritime les finales du championnat de France féminin. Un événement qui se veut plus qu'une simple série de combats. Fondateur du club havrais, le rappeur Médine veut en effet proposer un véritable show. Un spectacle artistique. Et en mettre plein la vue. D'autant que cette soirée s'annonce comme une superbe vitrine, puisque retransmise en direct sur France Ô, avec la vice championne olympique Sarah Ourahmoune aux commentaires. Médine, Président du club, est au micro de Bertrand Queneutte :

Championnats régionaux de boxe éducative

A noter que le lendemain, le dimanche 12 février, la Don't Panik Team organise également au Magic Mirrors les championnats régionaux de boxe éducative, réservés aux enfants. Explications d'Abdel Zaouiche :

INFOS PRATIQUES :

La soirée du samedi débutera à 19h, au Magic Mirrors (Quai de Marseille, 76600 - Le Havre). Entrée : 12 euros. Tickets disponibles en ligne. Toutes les infos à retrouver sur la page facebook de la Dont Panik Team et sur le site de la Fédération Française de Boxe.