Le hockeyeur grenoblois Alexandre Texier à « hâte de reprendre »

Alexandre Texier entrevoit le bout du tunnel. Le jeune hockeyeur grenoblois, se remet d’une blessure au dos, juste à temps pour jouer les playoffs de NHL avec la franchise des Blue Jackets de Colombus.

La NHL aura un champion. La puissante et prestigieuse ligue nord-américaine de hockey sur glace a décidé qu’après la pause liée au coronavirus, la saison reprendrait, avec des playoffs, disputées sur un site unique. Les dates sont encore à définir, mais l’horizon s’est éclairci pour les joueurs, et notamment pour le dauphinois Alexandre Texier. Blessé au dos fin décembre, l'attaquant de 20 ans devrait prochainement retourner de l’autre côté de l’atlantique pour y finir la saison. Alexandre Texier s’est confié à France Bleu Isère.

France Bleu Isère : Comment allez-vous après cotre blessure au dos contractée à la fin du mois de décembre ?

Alexandre Texier : "Du coup ça va mieux, j'ai réussi à revenir petit à petit, j'ai commencé à m’entraîner sur la glace et en dehors. Je suis revenu en France pendant cette longue pause et cette longue incertitude avec le virus. C'est sûr que ça m'ai aidé au moins j'ai eu le temps de bien récupérer. J'essaie de m'entraîner, d'aller de mieux en mieux, de revenir en forme puisque j'avais pas fait grand-chose pendant 2-3 mois donc il fallait repartir un peu à zéro. Je me sens bien aujourd'hui, j'essaie de m’entraîner dur chaque jour et de voir les douleurs qu'il peut y avoir. J'essaie de faire jour par jour, pour l'instant je me sens très bien. On verra dans les prochaines semaines mais en tout cas là ça fait quelques semaines où je n'ai pas de douleur du tout et je me sens vraiment bien. C'est plutôt une bonne chose."

"Tous les joueurs de la ligue ont envie de jouer, ont envie de finir" Alexandre Texier

La NHL a décidé d’achever la saison, avec les playoffs. Colombus y participera, vous êtes impatient d’y être ?

"Quand on a été absent trois mois à regarder les matchs à la télé c'est compliqué donc là j'ai qu'une hâte c'est de reprendre, de reprendre les matchs. Maintenant il n'y a que ça qui compte les playoffs. C'est encore plus excitant de jouer ce genre de matchs, des matchs couperets où il ne faut pas faire d'erreur, et puis j'ai des bons souvenirs de l'an dernier. Tous les joueurs de la ligue ont envie de jouer, ont envie de finir, ont envie de gagner la Stanley Cup. S’il y a des équipes qui n'ont pas cette chance, nous on l'a cette année, donc on va se donner les moyens. Après c'est encore flou pour tous les joueurs, pour tout le monde. Il y a le virus donc faut vraiment penser à la santé des joueurs en premier. Si tout est ok, si tous les joueurs sont en bonne santé on pourra le faire mais la santé des joueurs est une priorité avant tout."