LE + INFO - Trois idées reçues sur le sport extrême

Ce samedi, les sportifs de l'extrême vont trouver leur bonheur de Chagny à Marsannay-la-Côte. C'est l'ultra-trail de Côte-d'Or. 1200 personnes se sont inscrites pour cette course. Mais pourquoi ces sportifs cherchent-ils à repousser leurs limites ?

L'ultra-trail de Côte-d'Or entre Chagny et Marsannay-la-Côte attire cette année 1200 sportifs qui veulent repousser leurs limites. De plus en plus de Français sont attirés par les sports extrêmes. Maurice Thiney, aventurier et explorateur dijonnais de 75 ans se lance, lui, dans les championnats du monde de triathlon. Avec Yann Lonjaret, médecin du sport à Aiserey, ils décryptent quelques idées reçues sur le sport extrême.

Le sport extrême, c'est seulement pour les jeunes

FAUX : Maurice Thiney est en la preuve vivante. A 75 ans, il s'entraîne en ce moment pour les championnats d'Europe et les championnats du monde de triathlon. Il fait trois heures de vélo deux fois par semaines, court une heure et demie tous les deux jours et avale 3 km de natation deux fois par semaines.

Le sport extrême c'est mauvais pour la santé

VRAI ET FAUX : *_" On ne peut pas se lancer d'un seul coup à faire beaucoup de sport, il faut s'y mettre petit à petit, "\ explique Maurice Thiney. La course à pied intensive quand on n'a pas l'habitude peut faire du mal aux mollets. " _Et puis si on a un entraînement *_au-delà des limites du raisonnable, on peut arriver à l'effet inverse de ce qu'on recherche, c'est à dire qu'au lieu de progresser, on régresse. "_ Yann Lonjaret détaille : " ces limites, elles sont variables selon la personne. Mais globalement les sportifs de l'extrême se connaissent très bien, ils connaissent très bien leur corps et savent faire la différence entre une douleur liée à l'entraînement et la douleur liée à une blessure. "

Le sport extrême, c'est comme une drogue

VRAI : En tout cas ça peut le devenir, on peut développer une addiction au sport. " C'est officiellement reconnu, explique Yann Lonjaret, ça s'appelle la bigorexie. Pour savoir si on est vraiment addict au sport, il suffit de s'arrêter et de voir si on a des signes de manque, de sevrage, comme dans le cas d'une addiction à la drogue. "