Le jeune pilote alsacien Yann Ehrlacher devient champion du WTCR à 24 ans

Une belle histoire de famille sur le podium. A 24 ans, le pilote alsacien Yann Ehrlacher a été sacré plus jeune vainqueur du Mondial des courses de voitures de tourisme (WTCR) sur le circuit de Motorland Aragon en Espagne, ce dimanche 15 novembre. Son oncle Yvan Muller, déjà quatre fois champion (en 2008, 2010, 2011 et 2013) arrive deuxième. Ils remportent en équipe (écurie Cyan Racing) le prix constructeur.

La fierté de son oncle

Contacté, Yvan Muller ne cache pas son émotion : "Je ne crois pas avoir versé une larme pour mes titres par contre aujourd'hui j'en ai versé une. Il y a un peu plus de 20 ans je le portais sur mes épaules à travers les paddocks alors que j'étais déjà pilote, jamais je n'aurais pu imaginer qu'on puisse arriver à rouler tous les deux dans la même équipe, à ce niveau là, et surtout qu'il soit champion !"

Yann Ehrlacher est le fils de l'ex-pilote Cathy Muller et du champion de France de football Yves Ehrlacher. Il a terminé 6e de la deuxième course du WTCR mais ça a suffit pour qu'il soit décroche la Coupe du monde 2020 des voitures de tourisme. Même s'il restait encore une course, le jeune pilote de la Lynk & Co n° 68 possédait une avance suffisante de 26 points au championnat devant l'Argentin Esteban Guerrieri, vainqueur de la première course mais contraint à l'abandon dès le départ de la deuxième.