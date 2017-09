Le Journal des Sports reprend ce samedi matin

Le Journal des Sports reprend ce samedi et dimanche à 8h16 et 11h02 sur l'antenne de France Bleu. Vous retrouverez les résultats du trophée des Vikings et la victoire de Caen face à Cherbourg 21-20, les résultats des internationaux de football caennais ou encore le riche programme des basketteurs.

