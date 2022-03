Le judoka dijonnais Cyrille Maret annonce sa retraite

Un champion côte-d'orien se retire des tatamis. Le judoka Cyrille Maret, qui aura 35 ans en août 2022, annonce prendre sa retraite, dans une interview publiée par la Fédération française de judo jeudi 10 mars 2022. "Un peu compliqué certes, mais j'ai envie d'annoncer officiellement que j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de sportif de haut niveau, indique le Dijonnais. Comme toutes les bonnes choses, elles ont une fin, et c'est aujourd'hui. Je décide d'arrêter toutes les compétitions internationales, peut-être garder un pied avec le club, pour ne pas tout arrêter et tout couper du jouer au lendemain".

Un beau palmarès

Cyrille Maret met un terme à une carrière couronnée par un certain nombre de médailles. La plus belle est certainement en bronze, obtenue aux JO de Rio en 2016, dans la catégorie des - 100 kg. 5e aux championnats du monde en 2015, il a également obtenu deux médailles d'argent aux championnats d'Europe (2017 et 2018) et trois médailles de bronze. Sur la scène nationale, il aura glané cinq médailles d'or aux championnats de France. Blessé dans un accident de scooter en octobre 2020, il n'avait pas pu participer aux JO de Tokyo à l'été 2021.