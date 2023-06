Le judoka normand Joseph Terhec, vice-champion du monde par équipe, en visite à Saint-Lô ce samedi

Victor Joly / DPPI via AFP

Un champion de judo dans la Manche ! Le Normand Joseph Terhec, vice-champion du monde par équipe mixte de judo, est en visite au dojo départemental de Saint-Lô (Manche), ce samedi 10 juin.

Au programme : Joseph Terhec animera un entraînement des Poussins et Benjamins, au dojo de Saint-Lô, de 14 heures à 15h30. Une remise d'écussons pour les Poussins est prévue après l'entraînement, à 15h30, avant une séance de photos-dédicace, et un temps d'exercice dédié aux judokas plus âgés.

Transmettre sa passion aux plus jeunes

"Ce sont des moments forts pour moi, l'idée de transmettre ma passion du judo à ces jeunes, ça me plaît, sourit Joseph Terhec. D'autant plus que je viens en Normandie, dans ma région, donc c'est toujours un bon moment pour moi."

Originaire de Radon près d'Alençon (Orne), Joseph Terhec a participé aux championnats du monde de judo de 2022, choisi pour remplacer au pied levé le champion olympique Teddy Riner, qui était forfait. Dans son tournoi individuel, le judoka normand s'est incliné au troisième tour face au Tadjik Temur Rakhimov . Mais Joseph Terhec a été médaillé d'argent, dans le tournoi par équipe mixte. Il a été de nouveau vice-champion du monde par équipe cette année, aux Mondiaux de Doha (Qatar).