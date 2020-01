Le Jumping international de Bordeaux accueillera encore une fois les meilleurs

Les organisateurs viennent de dévoiler la plateau de l'édition 2020 (6-9 février) avec les cracks du saut d'obstacles et une forte présence tricolore. La bataille pour la finale de Las Végas va faire rage.

Bordeaux, France

On peut avancer sans trop se tromper que le public du parc des expositions va une nouvelle fois se régaler pendant quatre jours. La 46ème édition a attiré plusieurs poids lourds. A commencer par le Suisse Steve Guerdat, champion olympique à Londres en 2012 et triple vainqueur de la finale de la coupe du monde.

Face à lui, ses compatriotes Pius Schweizer et Brian Lasinger mais aussi les champions d'Europe belge (Grégory Whatelet, Jerôme Guéry, Pieter Devos), l'ancien numéro un mondial néerlandais Harrie Smolders ou encore l'Autrichien Max Kühner pour ne citer qu'eux. Sans oublier les Allemands Marcus Ehning et Daniel Deusser.

Michael Jung voit double

A noter aussi la présence d'un autre Allemand Michael Jung. Le champion olympique de concours complet et vainqueur du Derby 2019 à Bordeaux, est également engagé cette saison en coupe du monde de saut d'obstacles.

Le 10 février dernier, Félicie Bertrand remporte le GP Land Rover de Bordeaux. © Radio France - Yves Maugue

Cette année, le jumping aura une forte coloration bleu-blanc-rouge puisque 12 des 42 cavaliers invités sont Français. Déjà qualifiés pour la finale de Las Vegas (15-19 avril), Kevin Staut et Julien Epaillard seront là. Le Bordelais Olivier Robert est à quelques points d'une qualification qu'il pourrait décrocher ce weekend à Amsterdam. Et puis les organisateurs ont convié des valeurs sûres de l'Equipe de France comme Pénélope Leprévost, Roger-Yves Bost, Philippe Rozier, Simon Delestre et Félicie Bertrand qui avait décroché l'an dernier en Gironde son premier Grand Prix 5*.