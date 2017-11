Le Jurassien Quentin Fillon-Maillet débute la saison par un superbe podium en coupe du monde de biathlon

Une entame d’hiver olympique quasi parfaite pour Quentin Fillon-Maillet, ce jeudi soir en Suède. 2e du 20 km d’Oestersund, première course individuelle de la saison de coupe du monde, le biathlète jurassien termine même juste devant Martin Fourcade pour signer son sixième podium mondial en solo.

Après un dernier hiver difficilement terminé à la 20e place du classement général de la coupe du monde 2016-2017 (malgré deux podiums individuels), Quentin Fillon-Maillet attaque très fort la nouvelle saison mondiale de biathlon qui débute cette semaine par la traditionnelle manche suédoise d’Oestersund.

Quentin Fillon-Maillet devance Martin Fourcade sur le podium grâce au premier 20/20 au tir de sa carrière

Le Jurassien est monté sur le podium du 20 km, la première course individuelle de cet hiver olympique à deux mois et demi des JO 2018 de Pyeongchang en Corée du Sud (9 au 25 février). Grâce au tout premier 20/20 au tir de sa carrière mondiale, Quentin Fillon-Maillet s’est offert la deuxième place. A 2’01’’ du vainqueur, le Norvégien Johannes Boe (sans-faute à la carabine, également). Mais juste devant (13’’) son leader de l’équipe de France et patron mondial, Martin Fourcade, finalement 3e à cause d’un 18/20 à la carabine. Soit deux minutes de pénalités...

Sixième podium mondial individuel pour le jeune Jurassien

Presqu’un an après son dernier podium individuel en coupe du monde – 2e à Anterselva en Italie – le 22 janvier 2017, Quentin Fillon-Maillet (25 ans) signe le sixième podium mondial en solo de sa carrière. Avec désormais un bilan à l’équilibre : trois fois deuxième et trois fois troisième. Ne manque plus, toujours pour l’instant, qu’une victoire pour le Jurassien qui s'était classé à la 12e place mondiale finale en 2016 ! Et pourquoi pas dès ce samedi (2 décembre), lors du Sprint – 10 km d’Oestersund ?

